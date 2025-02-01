Netflix объявил дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал первые кадры и постер финального сезона «Игры в кальмара», раскрыв дату выхода последней части сериала.

Премьера состоится 27 июня 2025 года. Продолжение покажут спустя полгода после выхода предыдущего сезона. Это стало возможно благодаря тому, что второй и третий сезоны снимали одновременно. В третьем сезоне будет семь эпизодов — столько же, сколько и во втором.

Режиссер Хван Донхёк рассказал, почему разделил финал шоу на две части: «Когда я писал сценарий для двух сезонов, я чувствовал, что наступил важный поворотный момент, и это был конец седьмой серии. Поэтому я подумал, что было бы справедливо выпустить отдельную часть после этого».

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. Все 7 эпизодов 2 сезона «Игры в кальмара» вышли 26 декабря, став вторым самым популярным иностранным сериалом на Netflix.