Нераспроданный на маркетплейсах товар отдадут на благотворительность

Продавцы и маркетплейсы договариваются о внедрении практики безвозмездной передачи нераспроданных товаров благотворителям. Такая практика избавит продавцов от расходов на вывоз или утилизацию этого имущества, а также даст возможность получить налоговые льготы, пишет «Коммерсант».

С соответствующей инициативой изначально выступили селлеры. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Wildberries ее поддержали. Далее обсуждение велось на заседании комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге. И к 20 февраля будет проработан вопрос прямой передачи благотворителям товаров со складов маркетплейсов.

Сейчас 30% отгружаемой продукции реализуется дольше оптимальных 90 дней, совокупная стоимость таких запасов может достигать 300 млрд руб. Президент АКИТ Артем Соколов поясняет, что распродать такой товар уже сложно — он становится обременением для бизнеса: селлеры несут расходы на его хранение на складах маркетплейсов, лишаются возможности закупить новую партию. Большие объемы неликвидного товара создают сложности и для маркетплейсов.

Передача части товаров на благотворительность может быть предпочтительнее вывоза со складов неликвидного товара или его утилизации. Она позволит получить налоговые преференции. Если облагаемая база — это разница доходов и расходов, стоимость товаров может быть отнесена к расходам, составляя до 1% годовой выручки. Вопрос передачи товаров с низкой оборачиваемостью уже прорабатывается с несколькими фондами, подтвердил член комиссии министерства.

Ранее сообщалось, что россияне начали сдавать на маркетплейсы купленные перед праздниками новогодние украшения, искусственные ёлки и гирлянды. Покупатели ссылаются на то, что товар оказался бракованным или просто не подошёл.