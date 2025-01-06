Россияне начали массово сдавать новогодние украшения на маркетплейсы

Россияне начали сдавать на маркетплейсы купленные перед праздниками новогодние украшения, искусственные ёлки и гирлянды, пишет «Коммерсант».

Покупатели ссылаются на то, что товар оказался бракованным или просто не подошёл. Но проверки показывают, что продукция соответствует стандартам качества. Кроме того, у таких товаров имеются признаки использования: от вещей пахнет духами, а на ёлках — блёстки.

Согласно закону «О защите прав потребителей» и правилам самих маркетплейсов, клиент вправе без объяснения причин вернуть покупку в течение двух недель, но при сохранении товарного вида.

Предприниматели называют такое поведение покупателей «потребительским экстремизмом». Для борьбы с этим явлением в Федеральном обществе сетевой торговли предложили ввести специальный рейтинг, в котором покупателям будут выставляться оценки. Таким образом селлеры могли бы заранее выявлять ненадежных заказчиков.