40% бюджета россиян уходит на товары повседневного спроса

40% месячного бюджета россиян уходит на покупку товаров повседневного спроса. При этом покупатели все реже разграничивают то, как и где они совершают покупки. Для многих приобретение части товаров офлайн, а другой — онлайн стало привычной практикой. Об этом говорится в новом обзоре омниканального рынка «Нильсен» за последние 12 месяцев по март 2025 года включительно.

Омниканальный рынок за последние полгода вырос на 16%, из которых 5 п.п. были обеспечены реальным спросом, остальные — инфляцией. Укрепление покупательской уверенности происходит благодаря нескольким факторам, в том числе, росту располагаемых доходов и сбережений.

На рынке FMCG продолжает развиваться интересный тренд, связанный с усилением различных категорий напитков и кошачьего корма. Интересно отметить, что в категории напитков наиболее часто приобретаемый товар в корзине — обычная питьевая вода. За ней по частоте покупок следуют энергетики, холодный кофе, сладкие газированные напитки и вода с различными добавками.

Доля СТМ занимает порядка 14% всех продаж. Наибольший вклад в их развитие среди продовольственных товаров вносят мясо, сыр, колбасные изделия, соки и молоко. Среди непродовольственных — туалетная бумага, подгузники, бумажные полотенца, влажные салфетки и персональные средства гигиены. При этом четверть представителей поколения Z (26%) заявили, что предпочтут частные марки брендированным товарам производителей.

Наиболее эффективно привлекают покупательский трафик хард-дискаунтеры, но уже 30% покупок совершается онлайн. Доли онлайн-продаж во всех категориях продолжают показывать рост. Однако, по мере продолжающегося развития онлайн-рынка, растет и уровень требований покупателей к качеству услуг и товаров, предоставляемых интернет-площадками. Например, доля покупателей, придающих особую важность сервису онлайн-магазина, увеличивается. Около трети потребителей готовы отказаться от покупки товаров в привычномдля них онлайн-магазине из-за низкого качества доставки или нарушения ее сроков.

Ранее сообщалось, что у россиян вырос спрос на газировку без сахара. В числе причин — увеличение популярности здорового образа жизни.