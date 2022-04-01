Nectarin: 8 советов, как строить коммуникацию «здесь и сейчас»

Рекламная индустрия замерла в ожидании очередных новостей. Но новое время требует новых решений — здесь и сейчас. Творческий отдел диджитал-агентства Nectarin в лице Елены Труновой, Александра Овсянкина и Дмитрия Перцова сформулировал для брендов восемь идей, которые помогут минимизировать убытки, удержать и приобрести новых потребителей, а также показать бренд, идущим в ногу со временем.

Объединяйтесь

Сейчас как никогда важно присмотреться к консолидации коммуникаций. Чтобы сэкономить на рекламных расходах и рассказать о своем продукте новым потребителям, следует найти подходящего партнёра и сделать кросс-промо.

Александр Овсянкин, креативный директор Nectarin: Сделать кросс-промо можно даже на троих или на четверых. Обмен коммерческими предложениями, в том числе в соцсетях, поможет вдохнуть новую в жизнь в ваше дело. А начать можно даже с совместного поста. Например, про еду и онлайн-кинотеатры. Эти две категории очень хорошо «женятся».

Ученье — свет

Образование — максимально ликвидная валюта в нестабильное время. Кроме того, погрузиться в учебу и абстрагироваться от монотонного думскроллинга и «залипания в новости» — отличный способ снизить уровень стресса.

Елена Трунова, контент-директор Nectarin: Если вашему бренду есть, чему научить потребителя, а мы уверены, что это так, самое время запустить образовательный спецпроект. Вы можете прокачать аудиторию в своей категории, что мегаактуально для категорий финансов, недвижимости, фармы, детских товаров и других, а можете использовать и более отдаленные от своего бренда и продукта, но востребованные на сегодняшний день тематики, от управления стрессом до кулинарных курсов. Что нам нравится в образовательных спецах? Такой тип контента не триггерит аудиторию в отличие от развлекательного и имиджевого контента. Более того, он позволяет управлять лояльностью аудитории и сберечь диалог человека с брендом до лучших времен.

Момент успокоения

В коммуникации к потребителям, находящихся в «тревожном состоянии», важно подумать о том, как снять их тревоги психологическими методами.

Александр Овсянкин, креативный директор Nectarin: Подумайте о коллаборации вашего продукта с темой спокойствия. Продаете еду? Снимите расслабляющий ACMR, взяв за основу ваш продукт. Автомобили? Покажите релаксирующие поездки по красивым местам. Кроссовки? Расскажите, как бег помогает справиться со стрессом… Может быть даже от лица приглашенного психолога.

Конкурсный пост вместо спецпроекта на лендинге

В условиях нестабильности социальные сети остаются самой подходящей платформой для быстрого принятия решений, производства контента и экспериментов.

Дмитрий Перцов, креативный директор Nectarin: Вместо того, чтобы вкладывать силы, ресурсы и, главное, время в создание лендинга под спецпроект — лучше обкатать ту же идею в формате отдельного поста, причем механику розыгрыша (если речь идет о конкурсе) сделать краткосрочной. Пусть в вашей идее будет больше видов промежуточных призов, чем один огромный и главный, который вы разыграете через три месяца.

Спец на маркетплейс

Если вы ещё не начали торговать онлайн, то время пришло. Сейчас в сети есть несколько крупных маркетплейсов, стать продавцами на которых может и самозанятый, и общество с ограниченной ответственностью. В нынешнее непростое время креативный спецпроект на маркетплейсах позволит сэкономить буквально на всём, начиная от продвижения, заканчивая доставкой. Однако на старте важно найти опытного партнёра, освоившего интернет-продажи от А до Я. Он проконсультирует по всем вопросам, и подскажет коммуникационные сообщения и спецпроект, необходимый именно вам.

Мы тут новички

Сегодня бренды меняют соцсети в ускоренном режиме, это повод предложить своей аудитории поговорить о специфике новой платформы.

Дмитрий Перцов, креативный директор Nectarin: Спровоцируйте диалог. Сделайте первые публикации максимально интерактивными. Скажите честно, что вы пока обживаетесь, и вам интересно узнавать новое в этом «новом доме». Аудитория охотно реагирует на такие вещи и наверняка подкинет вам ряд инсайтов.

Ещё больше о продукте

Креатив всегда балансирует между эмоциональной составляющей коммуникации и продуктовой. Эмоциональная — всегда о разном: она может быть вдохновляющей, юмористической, нагнетающей и даже пугающей. А продуктовая — всегда об одном, о фактах. И сегодня подходящее время напомнить аудитории, что представляет из себя выпускаемый продукт, собрав максимум фактуры: вспомнить его историю, рассказать о его вкусовых качествах (если, конечно, речь о продуктах питания).

Возвращаемся к улыбкам

В период кризиса многим компаниям действительно важно показывать, что у них «всё хорошо». Но за последний месяц люди настолько уже привыкли к бесконечным сообщениям от брендов про стабильность и надёжность с «серьёзным лицом», что пришло время для многих скорректировать тональность подачи коммуникации.