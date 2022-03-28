Некоторые российские компании исключили из международных ассоциаций

Международное сообщество FIRST и ассоциация GSMA сообщили об исключении некоторых российских компаний из своих сообществ.

Международная ассоциация GSMA исключила из состава российского оператора «МегаФон». Ассоциация занимается выработкой и определением технических стандартов, например, решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений, и объединяет производителей оборудования. «У этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — сообщил представитель «МегаФона». При этом «Билайн», МТС, «Мотив» и «Летай» продолжают числиться в списке партнеров ассоциации.

Кроме того, Международный форум команд обеспечения безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (FIRST) приостановил сотрудничество с восемью российскими центрами информационной безопасностию. Речь идёт о центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ, структура Центробанка), центре реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центрах при «Лаборатории Касперского», BI.ZONE («дочка» Сбербанка), «Инфосистемы Джет», «Ростелеком-Солар» («дочка» «Ростелекома»), «Лаборатории информационной безопасности» и «Инфосекьюрити». Данную меру связали с введёнными новыми правилами экспортного контроля.

Эксперты отметили, что исключение российских компаний из FIRST — это неприятная, но не критичная ситуация, потому что отечественные компании продолжат обмениваться информацией между собой. Однако, если примеру FIRST последуют другие международные организации, уровень безопасности может снизиться.

Ранее сообщалось, что Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network), которая объединяет свыше 950 операторов и при этом не является коммерческой компанией, может отключить «МегаФон» и «Ростелеком». В компаниях операторов заявили, что возможное отключение от LINX не повлияет на качество оказываемых услуг.