Нейросетевые романы набирают популярность на рынке самиздата

Рынок книг, полностью или частично написанных с помощью искусственного интеллекта, продолжает расти, прежде всего в сегменте самиздата. По данным «Коммерсанта», такие произведения пока практически не выходят в бумажном формате, однако активно публикуются на онлайн-платформах и начинают оказывать влияние на книжный рынок.

В прошлом году объем российского рынка самиздата увеличился на 20%, достигнув 8,5 млрд руб. Наиболее активно нейросети используются при создании произведений в жанрах художественной, сентиментальной литературы и фэнтези.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев считает, что в перспективе влияние подобных книг может выйти за пределы цифровых площадок. По его словам, развитию этого направления может способствовать обсуждаемое регулирование в сфере искусственного интеллекта, касающееся использования контента для обучения моделей.

В компании «Литрес» оценивают ситуацию менее категорично. Там считают, что большинство авторов используют нейросети как вспомогательный инструмент, в первую очередь для проверки орфографии, поиска информации или создания иллюстраций, тогда как полностью сгенерированные тексты проходят модерацию и могут быть отклонены.

Согласно исследованию «Литрес», генеративные модели в работе над произведениями используют уже 54% цифровых авторов, однако 70% из них считают, что искусственный интеллект пока не способен создавать качественную художественную литературу без участия человека.

О росте роли ИИ в массовой литературе говорят и представители независимых издательств. Шеф-редактор издательства «Чтиво» Сергей Дедович отметил, что нейросети стали новым инструментом производства жанровых книг, позволив значительно снизить стоимость их создания. При этом издательство разработало специальную маркировку «Написано человеком», которой планирует выделять произведения, созданные без использования генеративного ИИ.