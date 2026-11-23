В декабре 2025 года McDonald's в Нидерландах снял с эфира рождественский ролик, созданный с помощью генеративного ИИ, через несколько дней после выхода и волны критики в соцсетях. В ноябре 2026 года Dior обвинили в использовании ИИ в их праздничном фильме "Night in Color", хотя бренд использование нейросетей отрицает. Стратег и сооснователь бренд-бюро [for:what] Ксения Дарчия рассказала Sostav, почему дело, скорее всего, не только в нейросетях и как стратегам использовать технологии во благо, а не против бренда.

Действительно ли проблема всегда в ИИ?

Скорее нет и точно не всегда. Например, в основу рекламного ролика McDonald's легло наблюдение, что праздники тяжело даются разным людям.

Тема праздничного стресса вполне могла бы стать новой успешной коммуникационной территорией, однако идея «Рождество — ужасное время» расходится с ожиданиями от праздничной рекламы, что в итоге признал и сам бренд, а роль бренда в такой истории не считывается. Провокация оказалась оторвана от инсайта, то есть неочевидного знания о мотивах и противоречиях аудитории. Получается, что праздничная кампания здесь сломалась на переходе от бизнес-задачи к коммуникационной, и технология ее создания вообще не имела значения.

Один показатель не доказывает ни успеха, ни провала

Еще один пример: новогодний ИИ-ролик Coca-Cola 2026 года получил в раннем рейтинге System1 в Великобритании 5,7 звезды и девятое место, что считается очень высоким результатом, а ролики 2024 и 2025 годов — еще выше, по 5,9. При этом в 2025 году мужчины поколения Z оценили рекламу на 2,2 звезды, женщины — на 2,5, что говорит о том, что чем моложе потребитель, тем меньше он готов доверять ИИ. Одна и та же кампания вызвала позитивную эмоциональную реакцию в массовом сегменте и одновременно отторжение в одном конкретном.

Для ИИ-рекламы к базовым критериям добавляется проверка доверия и воспринимаемой аутентичности. По данным Gartner, половина американских потребителей предпочла бы бренды без генеративного ИИ в контенте. В России, согласно опросу «VK Рекламы» и Hi-Tech Mail, рекламу без нейросетей предпочитают 77% респондентов.

Наибольшее значение способ производства имеет именно для премиум брендов. В этом году вокруг фильма Dior возникли споры о возможном использовании нейросетей. Режиссер признал только автоматическую дорисовку промежуточных кадров и уточнил, что над роликом семь месяцев работали около 20 человек. Мастерство и авторство входят в ценность люкса, поэтому технология становится частью восприятия и может вызвать негативную дискуссию, даже если компания этого не планирует.

Есть и другая проблема — Kantar проанализировал сотни роликов из базы LINK: у рекламы с генеративным ИИ брендинг в среднем слабее, а ролики с заметными следами генерации показывают худшие результаты в узнаваемости. Значит, дело не всегда только в использовании ИИ, но и в том, что потребители не уловили или не запомнили, что за бренд показывал рекламу.

Поэтому эффективность такой рекламы имеет смысл разделять на три уровня: эмоциональный отклик, узнаваемость с корректной атрибуцией бренда (то есть смогла ли аудитория понять, чья это реклама) и влияние на долгосрочный капитал и репутацию бренда, куда и входит проверка доверия. Если вернуться к примеру с Coca-Cola, высокие оценки в тестах не доказывают, что выбор ИИ был оптимальным, но и критика в соцсетях не доказывает провал.

Критерии оценки согласуются с клиентом до выбора креатива. Иначе побеждает самый эффектный вариант, а исследование бренд-лифта (то есть измерение сдвига в восприятии бренда после кампании) может показать, что рекламу запомнили, но сообщение не поняли.

Для начала нужно проработать бриф

В исследовании WARC, LIONS Advisory и TikTok 67% маркетологов назвали демографию главными вводными данными для ИИ, а лишь 17% признались, что всегда закладывают в работу с нейросетями инсайты об аудитории. При этом 59% респондентов считают демографическую сегментацию неэффективной. Логично, что в случае недостатка данных идея может проигрывать.

Описание «женщина 25−45 лет, средний доход, интересуется красотой и семейными ценностями» не дает материала для креатива. Для одной женщины из этого сегмента Новый год означает любимый ритуал с близкими, для другой — месяц бытовой нагрузки, третья уезжает праздновать в горы в одиночестве, чтобы хотя бы раз в год побыть без детей. Контекст выбора, напряжение и барьеры в трех случаях разные. Демография может помочь выбрать каналы, а именно инсайт об аудитории объяснит, почему человек сможет услышать бренд.

Качество брифа важнее выбора исполнителя

Бриф для нейросети фактически не отличается от брифа для агентства или младшего креатора, главное в промпте не забывать про стратегическую постановку задачи.

В брифе, который может сработать, зафиксированы пять вещей:

какое противоречие найдено в поведении аудитории;

какое сообщение нужно донести;

какую роль играет бренд;

почему человек должен обратить внимание;

чего в коммуникации быть не должно: например, если бренд хочет показать, что помогает справляться с праздничным стрессом, сам праздник не стоит превращать в объект неприязни.

Что можно делегировать ИИ и как

Отказываться от нейросетей при этом не нужно: ИИ усиливает то, что уже есть у специалиста. Сильному стратегу модель помогает быстрее прийти к качественному решению, слабому — быстрее тиражировать ошибки. По данным McKinsey, ИИ используют хотя бы в одной бизнес-функции 89% компаний, но вклад в операционную прибыль видят лишь 37%. Лидеры по эффекту перестраивают рабочие процессы под технологию, а не добавляют новый инструмент в старые процессы.

Сложность в том, что граница возможностей ИИ не очевидна. В эксперименте с сотрудниками BCG консультанты решали задачи двух типов. Там, где задача хорошо подходила модели, качество работы с ИИ выросло примерно на 40%. Там, где задачи были более сложными и выходили за пределы возможностей модели, консультанты с ИИ приходили к верному решению на 19% реже, чем без него. Внешне задачи при этом выглядели похоже.

Чтобы работать эффективно с ИИ, команде нужна карта делегирования: заранее договориться, что отдается модели, что перепроверяется и что остается за человеком.

Перед тем как открыть нейросеть, стоит ответить на вопрос, какое решение сейчас принимается и по какому критерию станет понятно, что оно верное. Без этого модель превращается в бесконечную ленту новостей: можно искать и копаться без конца. Стратегическая работа — не умение собрать как можно больше информации, а способность выбрать из собранного то, что действительно влияет на решение.

Работу с ИИ удобно делить на четыре уровня.

Сбор и первичная обработка информации. Здесь у модели больше всего свободы: собрать данные о рынке, сравнить коммуникации конкурентов, систематизировать транскрипты интервью, найти повторяющиеся паттерны и сопоставить группы респондентов. Обязательное условие: проверка источников и актуальности данных. Интерпретация. Модель строит гипотезы, ищет противоречия в данных и критикует логику стратега: полезно прямо просить найти слабые места в рассуждении. Модель также может предложить несколько незанятых конкурентных территорий, но только в качестве вариантов для проверки. Решение. Выбор потребительского инсайта, территории коммуникаций и креатива остается за стратегом. Создание креатива. В этом месте команда может принять решение об использовании технологий, если видит в данной ситуации преимущество.

Генеративные модели снимают часть производственных ограничений, но не отвечают на вопросы, ради которых запускается кампания: для кого ролик, что должно измениться в восприятии и какую роль играет бренд. Ответы формируются до первого запроса к нейросети. А репутационные последствия ошибки остаются у компании независимо от того, кто допустил ошибку: нейросеть, подрядчик или сотрудник.

Прежде чем выбирать, как снимать праздничный ролик, стоит понять, какое место бренд занимает в празднике своей аудитории. Помогает справиться с суетой, поддерживает любимый ритуал, дает повод собраться вместе? Из этого решения рождаются история, интонация и требования к брифу для исполнения, в том числе к использованию ИИ.

Нейросеть может создать почти любую рождественскую сцену. Но решить, зачем в ней нужен бренд и почему она должна запомниться людям, — работа стратега. Именно эту часть нельзя пропустить, сколько бы времени технология ни сэкономила на производстве.