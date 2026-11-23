Сеть дискаунтеров «Чижик» запускает новогоднюю рекламную кампанию для тех, кто покупает по-умному. Главная мысль: большой праздничный стол не обязан стоить больших денег. Героями кампании стали Марина Федункив, Артур и Аня Бабичи, а также герои ситкома «СашаТаня».

В первом ролике закупка продуктов угрожает списку гостей: кажется, что кого-то придется не позвать, а что-то — не приготовить. На помощь приходит Марина Федункив. Вместе с Артуром и Аней Бабичами она предлагает ничего не вычеркивать, а просто выбрать, где покупать. В итоге — полный стол, все друзья в сборе и хозяева, которые довольны собой, потому что не потратили ни рубля лишнего.

Во втором ролике та же идея раскрывается через главный символ новогоднего стола — оливье. Герои «СашаТаня» становятся участниками клипа на песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», перепетую на новый лад. Они показывают: за стоимость одной дорогой позиции в «Чижике» можно купить продукты для нескольких праздничных блюд. Зачем отдавать за один продукт столько, сколько стоит половина стола?

Оба ролика работают на одну мысль: собрать новогодний стол выгодно и без переплат — это про «Чижик». Юмор, знакомая музыка и любимые герои делают идею эмоциональной и узнаваемой, а в центре остается понятная выгода для покупателя и приятное ощущение, что ты распорядился деньгами с умом.

Александра Калюкина, директор по маркетингу «Чижика»: Умная покупка — это не про отказ от чего-то важного. Наоборот: когда не переплачиваешь, можешь позволить себе больше — больше качественных продуктов, больше любимых блюд, больше близких за столом. Мы хотим, чтобы после покупок в «Чижике» человек чувствовал не «я сэкономил», а «я молодец».