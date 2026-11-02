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02.11.2026 в 18:00

Эксперты рассказали, какие ИИ-сценарии платформы внедряют наиболее активно

И какие факторы определяют позицию товара в ИИ-рекомендациях

Наиболее активно российские онлайн-площадки внедряют диалоговый подбор и чат-интерфейсы, а также ИИ-сценарии, влияющие на выбор и конверсию, — от суммаризации отзывов и обогащения выдачи до сопровождения пользователя на пути к заказу. Таковы данные исследования Easy Commerce. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Голосовые и мультимодальные механики пока развиты точечно и остаются скорее зоной экспериментов. В целом конкуренция смещается от отдельных ИИ-функций к построению целостного пользовательского пути, где искусственный интеллект встроен в поиск, сравнение, принятие решения и оформление покупки.

Аналитики провели мониторинг нейровыдачи с помощью Commerce Analytics Tool (CAT): изучили 10 категорий на трех площадках — «Яндекс Маркет», «Яндекс Лавка» и «Самокат» — и выявили лидеров по Share of AI Voice (доле видимости бренда в ответах ИИ).

Бренды-лидеры в нейрорекомендациях существенно различаются от площадки к площадке. И заметно отличаются от лидеров в классическом поиске внутри маркетплейса.

На «Яндекс Маркете» 16% брендов совпадают в топе нейропоиска и привычного поиска, 84% брендов в нейровыдаче — новые, которых не было в обычном топе. Что касается «Самоката», то там 64% совпадений и 36% новых брендов, в «Яндекс Лавке» — 67% и 32% соответственно.

Факторы, которые определяют позицию товара в ИИ-рекомендациях, различаются от площадки к площадке. Для сервисов «Яндекса» картина выглядит так: релевантность (23,5%), персональные предпочтения пользователя (19,5%), цена товара (18%), популярность продукции среди покупателей (15,5%), качество карточки товара (14,5%), срок доставки и рейтинг магазина (9%).

Наибольшее влияние на попадание товара в ИИ-рекомендации имеют отзывы и релевантность описания промптам.

Ольга Юдина, директор по стратегическому развитию Easy Commerce:

Мы видим, как нейропоиск окончательно перешел из разряда «интересных экспериментов» в базовую инфраструктуру e-commerce. Сегодня нейровыдача — это не просто новый канал, а инструмент влияния на выбор покупателя. И брендам нужно учиться работать с ним системно, чтобы не потерять видимость, которую они годами выстраивали в обычном поиске.

исследование Искусственный интеллект
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