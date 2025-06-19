«Не важно, что говорят другие. Важно, что решишь ты»: ролик Braining Group и СИБУР

СИБУР совместно с креативным агентством Braining Group выпустили ролик-манифест, который заявляет: у профессии нет пола, а производство — это пространство равных возможностей. Ролик стал первым шагом в годовой рекламной кампании, цель которой — изменить восприятие роли женщин в индустрии и напомнить каждой: выбор за тобой. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

Кампания основана на новом Target Value Proposition и креативной концепции, разработанных Braining Group специально для женской аудитории СИБУРа. Суть концепции выразили в слогане: «Не важно, что говорят другие. Важно, что решишь ты» — он одновременно поддерживает и бросает вызов привычным представлениям о «мужской» и «женской» работе.

Розалина Сейранян, директор PR&Digital в Braining Group: Мы поговорили с десятками сотрудниц СИБУРа — и в каждой истории звучала простая мысль: они здесь по собственному выбору. Кто-то мечтает о кухне в привычном смысле, а кто-то — о своей «кухне» в цеху, у станка. И то и другое — про свободу. Ролик стал манифестом, в котором СИБУР не просто говорит об этой свободе — он признает ее, поддерживает и делает частью своей культуры.

Главный акцент рекламной кампании — идея отказа от одобряемых моделей поведения. В условиях, когда женщине навязывается выбор между карьерой и домом, СИБУР предлагает иной подход: не противопоставлять роли, а признать право женщины быть разной. СИБУР стал первым работодателем в своей категории, который прямо говорит: у женщины есть свобода быть собой.

Ролик основан на реальных историях сотрудниц СИБУРа из разных подразделений и городов, вместо вымышленных сюжетов — личный опыт с сомнениями, контрастами и победами. Героини ролика осознанно выбрали работу на производстве и каждый день своим примером доказывают: только женщине решать, где ей быть и что ей интересно.

Анастасия Авдеенко, креативный директор Braining Group: Мы увидели, насколько многогранные, разносторонние и сильные женщины работают в СИБУРе — именно их истории стали вдохновением для команды в процессе работы над проектом. В каждом кадре мы старались передать их органику и внутреннюю свободу, показать, что в одной женщине могут органично сочетаться дерзость и забота, женственность и профессионализм, сила и мягкость.

Видео уже показали на диджитал-экранах в фитнес-клубах, в пунктах выдачи заказов «Почты России», а также в транспорте в городах присутствия компании. Эти площадки выбраны не случайно — они позволяют выйти за рамки привычных HR-каналов и донести послание СИБУРа до широкой, разнообразной аудитории.

Светлана Першина, руководитель практики развития бренда работодателя СИБУР: На производстве нет гендерных границ. Важны только интерес, компетенции и желание развиваться. В этом проекте мы хотели показать, что женщины уже играют важную роль в индустрии — и делают это осознанно, уверенно, на равных.

Состав творческой группы

Braining Group (агентство)

Директор направления PR&Digital в Braining Group: Розалина Сейранян

Креативный директор: Анастасия Авдеенко

Аккаунт-продюсер Braining Digital: Анна Илларионова

Медиадиректор Braining Digital: Виталий Чернышев

Режиссер: Марат Савиро

PR-менеджер: Янина Маслянская

Арт-директор: Иван Вышка

Продюсер видеосъёмки: Дарья Малышева

Фотограф: Сергей Клычихин

Продюсер фотосъемки: Яков Парамонов

СИБУР (Клиент)

Руководитель практики развития бренда работодателя: Светлана Першина

Менеджер по коммуникациям и развитию бренда работодателя: Наталья Усанова

Менеджер по коммуникациям и развитию бренда работодателя: Алина Романова