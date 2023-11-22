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22.11.2023 в 09:03

СТС снимет продолжение сериала «Не родись красивой»

Новые серии выйдут в 2024 году

На телеканале СТС выйдет продолжение сериала «Не родись красивой». Новые серии проекта покажут в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного режиссёра СТС Антона Федотова в рамках презентации нового сезона канала.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — сказал Федотов.

Премьера проекта состоялась в 2005 году на телеканале СТС. Главная героиня сериала — Катя Пушкарёва (актриса Нелли Уварова) — работает секретарём в крупной компании, производящей модную одежду. Коллеги часто зло подшучивают над девушкой, считая её непривлекательной. По сюжету Пушкарёва влюбляется в своего руководителя Андрея Жданова (актёр Григорий Антипенко), но он пользуется её вниманием.

В 2024 году СТС планирует выпустить 40 новых проектов, сказал на презентации заместитель генерального директора Национальной медиа группы по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов. В их числе — новый сезон сериала «Молодёжка», детское шоу «Ученик суперниндзя», новогодний фильм «Не скажу», сериал «Плакса», шоу с Егором Кридом «Прятки».

Ранее сообщалось, что студия «ВАМ», учреждённая в апреле 2023 года экс-гендиректором СТС Вячеславом Муруговым, снимет шоу и сериалы для телеканала СТС и онлайн-платформ. Одним из первых проектов «ВАМ» станет продолжение проекта «Суперниндзя».

СТС Молодёжка «Не родись красивой» Александр Акопов
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