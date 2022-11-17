Александр Акопов сменит Вячеслава Муругова на посту генерального директора телеканала СТС

«Национальная медиа группа» (НМГ) объявила о кадровых изменениях в сегменте развлекательного вещания. Александр Акопов стал заместителем генерального директора компании по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС — он сменит Вячеслава Муругова, который решил покинуть компанию. Назначение вступает в силу 23 ноября.

На этом посту Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга.

Светлана Баланова, генеральный директор НМГ: Мы рады приветствовать в нашей команде такого выдающегося профессионала, как Александр Акопов. Это один из главных медиадеятелей нашей страны, на счету которого множество различных успешных проектов в кино и на телевидении и огромный опыт управления телевизионными, цифровыми и производственными компаниями в медиаотрасли.

Александр Акопов, замгендиректора НМГ по развлекательному вещанию и генеральный директор СТС: Присоединение к команде НМГ — это большая честь, но также и вызов для меня. Перед высококонкурентным российским медиарынком стоят масштабные задачи по созданию контента, его дистрибуции и монетизации в новых условиях. В то же время в развлекательном сегменте холдинга сформирована одна их самых сильных команд на рынке, и я рад стать её частью.

Акопов также заявил, что останется ведущим шоу «Сто к одному». Об этом сообщила журналистка и продюсер Сусанна Альперина в своём Telegram-канале.