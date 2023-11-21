Бывший глава «СТС Медиа» снимет шоу и сериалы для видеосервисов

Студия «ВАМ», учреждённая в апреле этого года бывшим гендиректором холдинга «СТС медиа» и одноимённого канала Вячеславом Муруговым, снимет шоу и сериалы для телеканала СТС и онлайн-платформ. Об этом пишут «Ведомости».

Название студии «ВАМ» образовано по инициалам Муругова. Сейчас компания разрабатывает 20 проектов. Среди них шоу, сериалы и полнометражные фильмы. Одним из первых проектов «ВАМ» станет продолжение проекта «Суперниндзя» — шоу для СТС «Ученик ниндзя».

В СТС сообщили, что в работе ещё одно шоу и сериалы от «ВАМ». У «Иви» со студией в девелопменте несколько сериалов и шоу.

Муругов возглавил «СТС Медиа» в мае 2016 года. Кадровые перестановки в холдинге объясняли завершением процесса реструктуризации бизнеса.