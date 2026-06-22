Не просто сумка: как экипировка курьера учит нас любить бренды

Еще несколько лет назад курьерская сумка была просто частью логистики — способом довезти заказ в сохранности. Сегодня это полноценный маркетинговый актив: мобильный рекламный носитель и часть городской визуальной среды. Как менялись требования к экипировке, что стоит за этой эволюцией и почему дизайн сумки теперь влияет на восприятие бренда, объясняет Юлия Попова, руководитель отдела развития HR-бренда «Самоката».

Доставка превратилась из нишевой услуги в одну из опор городской экономики: совокупная выручка топ-50 сервисов экспресс-доставки в 2024 году выросла на 60% и достигла 470 млрд рублей — почти десятикратный рост к 2020 году. По прогнозам в 2026 эта цифра приблизится к 600 млрд рублей.

Вместе с рынком изменилась и видимость профессии курьера: совместное исследование «Купера», «Самоката» и компании «ОнИн» показало, что 88% россиян сегодня считают курьеров неотъемлемой частью современной городской жизни. По мнению участников исследования, востребованность профессии курьера продолжит расти: так считают 60% россиян. При этом почти половина опрошенных (48%) заявили, что испытывают уважение и благодарность к представителям этой профессии.

В России курьеров насчитывается около 1,5 миллионов: это люди, которые ежедневно активно перемещаются по улицам городов и тем самым формируют принципиально новые outdoor-возможности продвижения. Каждый пятый курьер в брендированной форме отмечает повышенное внимание окружающих, что можно назвать индикатором реального контакта с аудиторией. В отличие от статичной наружной рекламы, курьер генерирует множественные касания с разными сегментами аудитории: спальные районы, деловые кварталы, точки трафика. Это нативный инструмент с высокой частотностью и нулевой стоимостью размещения — все затраты уже заложены в операционную модель.

Сумка для доставки как outdoor-инструмент

По итогам 2025 года объем российского OOH-сегмента достиг 109,1 млрд рублей, прибавив 12% за год, тогда как весь рекламный рынок вырос лишь 8,5%. Но наружная реклама растет неравномерно: идет смена поколений форматов. Классическая наружка сократила аудиторию на 24% за год, а у цифрового сегмента (DOOH) она выросла на 28%. Появилась тенденция: рекламодатель уходит от статичной картинки к динамичным носителям — транзитная реклама показала рост на 23%.

За последние годы курьерская сумка из чисто функционального предмета превратилась в перспективный outdoor-инструментам. Главная ценность сумки для бренда — в ее роли носителя айдентики. Фирменный цвет и логотип на коробе считываются раньше, чем название: у зрелых игроков сумка становится таким же опорным элементом идентичности, как иконка приложения или интерфейс. Таким образом, один физический объект обеспечивает узнаваемость всего сервиса. Внешний вид экипировки достраивает образ бренда в зоне, которую сложно контролировать через медиа.

Когда экипировка вышла за пределы функции, она стала частью культурного поля: материалом для мемов, пользовательского контента и спецпроектов. Один из первых заметных ходов в этом направлении сделал Uber Eats: в 2019 году сервис выпустил серию курьерских сумок в коллаборации с четырьмя художниками. Например, чикагский дизайнер Коди Хадсон построил рисунок на линиях и стрелках, обыгрывающих движение курьера по городу. Сумки разошлись как коллекционные вещи и перепродавались на вторичном рынке. «Самокат» провернул похожее в России, выпустив лимитированную мини-копию курьерской сумки со сладостями. Набор завирусился в соцсетях: пользователи писали тысячи комментариев и делились фото с мини-сумкой как аксессуаром для домашних животных. Бренд получил волну органического контента без дополнительных вложений.

Требования к сумке менялись, и что это дало маркетингу

В начале 80-х доставку грели подручными способами — горячими боксами, горелками, пластиковыми переносками, — это неудобно, дорого и небезопасно. Решение нашла американка Ингрид Косар по заказу сети пиццерий Domino's. Придуманная ей конструкция работала в связке с картонной коробкой, в которой доставляли пиццу: дышащий нейлон удерживал тепло и одновременно выпускал пар. Уже тогда сумку сделали опорой для маркетинга. В 1985 году Domino's заявляла, что готовит пиццу за семь минут и привозит ее горячей в среднем через 28 минут после звонка. Термосумка была одним из условий, на которых держалось это обещание. В результате Domino's выросла с двухсот до пяти тысяч точек и задала отраслевой стандарт скорости доставки.

Дальше сумка развивалась в сторону все более точного контроля температуры. На смену простой пассивной изоляции пришел активный подогрев со встроенным нагревателем и термостатом, который поддерживал нужный градус до самого вручения заказа. Появилось зонирование — отсеки и съемные перегородки, чтобы горячее и холодное в одном рейсе не мешали друг другу.

Инженерный подход повлиял и на развитие самостоятельной маркетинговой функции экипировки одновременно с ростом сервисов и превращением курьеров в часть городской среды. Переход на износостойкие и влагозащитные ткани дал брендовый эффект: фирменный цвет и внешний вид теперь сохраняются дольше. Унификация формы и жесткий каркас сделали логотип читаемым с расстояния и под любым углом.

На зрелом этапе сумка стала объектом дизайн-решений. Так, Deliveroo при ребрендинге 2016 года выбрала для нее фирменный бирюзовый, чтобы отстроиться от конкурентов в красно-оранжевой гамме, а Glovo сделала ставку на ярко-желтый короб как на основной медианоситель — вместо вложений в наружную рекламу.



На современном российском рынке заметный курьерский короб — уже привычное решение. Компании ищут новые механики работы с экипировкой и параллельно совершенствуют саму сумку. Но добавился еще один регулятор — отраслевые нормативы.

Кто задает стандарты и как тестируется экипировка

С конца 2023 года в России действуют госстандарты на доставку. Они следят за тем, чтобы сумка держала температуру, оставалась чистой и защищала заказ. Москва ввела собственные правила для курьеров: опрятный вид, светоотражающие элементы на одежде и сумке, идентификационные номера на коробе. Но основные улучшения рождаются из практики, а главным их источником становится обратная связь от курьеров: они проверяют сумку в жару и дождь, на длинных сменах, с разными типами заказов.

На основе этих данных бренды дорабатывают конструкцию: посадку и форму спинки, длину ремней, расположение карманов, тип застежек. Процесс ближе к разработке технологичного продукта, чем к пошиву униформы. «Самокат», например, тестирует экипировку в собственной лаборатории, применяя подходы из производства одежды для активного спорта.

Как это меняет город, коммуникации и что будет дальше

Курьерские сумки изменили облик улиц так же, как когда-то это сделали такси или вывески сетевых магазинов. Розовые, фиолетовые, оранжевые и желтые короба стали частью повседневного городского пейзажа: по ним считывается ритм района, время суток, плотность спроса. Службы доставки получили то, чего раньше не было ни у одного рекламодателя, — постоянное живое присутствие в физическом пространстве.

Это меняет и саму логику OOH-рекламы. Раньше бренд приходил к человеку через экран или щит, теперь — через живого курьера у подъезда, в лифте, на пешеходном переходе. Вокруг сумки уже выстраиваются отдельные кампании, и эта тенденция сохранится. Заметной фигурой стали и сами курьеры: их работа из незаметной превратилась в публичную и ценную, и бренды все чаще ставят доставщика в центр коммуникации. И сами россияне подчеркивают социальную значимость доставки. Совместное исследование «Купера», «Самоката» и компании «ОнИн» выявило, что более половины опрошенных (57%) считают курьеров помощниками для пожилых людей, обеспечивая им доступ к необходимым товарам. Среди самих представителей старшего поколения 62% регулярно пользуются такими сервисами.

Рынок доставки растет, курьеров в городах становится больше, а конкуренция за внимание обостряется — значит, бренды будут все активнее работать с сумкой, как с медиа: продумывать дизайн, запускать вокруг нее спецпроекты, превращать ее в повод для обсуждения. Сумка формирует впечатление о сервисе каждый день, тысячами касаний, одновременно решая задачи логистики, безопасности и продвижения. И сегодня это один из немногих каналов, который встроен в саму инфрастуктуру города и работает на бренд в тот самый момент, когда курьер вышел на маршрут.