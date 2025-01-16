Борис Ханчалян стал заместителем главы «Газпром-Медиа Холдинга»

Борис Ханчалян назначен заместителем гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга». Эксперт будет отвечать за международные партнерства, курировать производство и дистрибуцию контента группы компаний ГПМ КИТ, а также развивать новые перспективные проекты. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга».
Ранее Борис являлся советником гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» и занимал должность заместителя главы ГПМ РТВ.
До сотрудничества с «Газпром-Медиа Холдингом» Ханчалян работал в сфере реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, был членом Общественной палаты России.
Александр Жаров, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга»:
«Газпром-Медиа Холдинг» постоянно развивается и укрепляет лидерство в отечественной медиаиндустрии. С назначением Бориса Ханчаляна на пост моего заместителя мы будем покорять новые рубежи. В качестве моего советника Борис плотно работал с нашими продакшенами и в 2024 году провел оптимизацию их деятельности, чтобы мы могли производить еще больше рейтингового контента. В течение трех лет он также успешно реализовывал проекты на международной арене. Убежден, что экспертиза, богатый опыт и трудолюбие Бориса помогут ему на его новой должности.
Борис Ханчалян, замглавы «Газпром-Медиа Холдинга»:
На новой позиции совместно с коллегами я продолжу развивать важные стратегические направления холдинга. Мы планируем сфокусироваться на перспективных коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за ее пределами. Глобальная задача остается прежней — обеспечивать устойчивый рост и прибыльность «Газпром-Медиа Холдинга». Уверен, что вместе с командой мы достигнем заметных результатов.