Борис Ханчалян стал заместителем главы «Газпром-Медиа Холдинга»

Борис Ханчалян назначен заместителем гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга». Эксперт будет отвечать за международные партнерства, курировать производство и дистрибуцию контента группы компаний ГПМ КИТ, а также развивать новые перспективные проекты. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга».

Ранее Борис являлся советником гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» и занимал должность заместителя главы ГПМ РТВ.

До сотрудничества с «Газпром-Медиа Холдингом» Ханчалян работал в сфере реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, был членом Общественной палаты России.

Александр Жаров, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга»: «Газпром-Медиа Холдинг» постоянно развивается и укрепляет лидерство в отечественной медиаиндустрии. С назначением Бориса Ханчаляна на пост моего заместителя мы будем покорять новые рубежи. В качестве моего советника Борис плотно работал с нашими продакшенами и в 2024 году провел оптимизацию их деятельности, чтобы мы могли производить еще больше рейтингового контента. В течение трех лет он также успешно реализовывал проекты на международной арене. Убежден, что экспертиза, богатый опыт и трудолюбие Бориса помогут ему на его новой должности.