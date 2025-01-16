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16.01.2025 в 13:02

Борис Ханчалян стал заместителем главы «Газпром-Медиа Холдинга»

Топ-менеджер займется развитием новых проектов и будет отвечать за международные партнерства

Борис Ханчалян

Борис Ханчалян назначен заместителем гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга». Эксперт будет отвечать за международные партнерства, курировать производство и дистрибуцию контента группы компаний ГПМ КИТ, а также развивать новые перспективные проекты. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга».

Ранее Борис являлся советником гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» и занимал должность заместителя главы ГПМ РТВ.

До сотрудничества с «Газпром-Медиа Холдингом» Ханчалян работал в сфере реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, был членом Общественной палаты России.

Александр Жаров, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга»:

«Газпром-Медиа Холдинг» постоянно развивается и укрепляет лидерство в отечественной медиаиндустрии. С назначением Бориса Ханчаляна на пост моего заместителя мы будем покорять новые рубежи. В качестве моего советника Борис плотно работал с нашими продакшенами и в 2024 году провел оптимизацию их деятельности, чтобы мы могли производить еще больше рейтингового контента. В течение трех лет он также успешно реализовывал проекты на международной арене. Убежден, что экспертиза, богатый опыт и трудолюбие Бориса помогут ему на его новой должности.

Борис Ханчалян, замглавы «Газпром-Медиа Холдинга»:

На новой позиции совместно с коллегами я продолжу развивать важные стратегические направления холдинга. Мы планируем сфокусироваться на перспективных коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за ее пределами. Глобальная задача остается прежней — обеспечивать устойчивый рост и прибыльность «Газпром-Медиа Холдинга». Уверен, что вместе с командой мы достигнем заметных результатов.

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