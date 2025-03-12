В России выросли продажи контрафактных наушников мировых брендов

В 2024 году в России было продано около 320 тыс. колонок и наушников британского бренда Marshall. Больше половины из них — подделки. Похожая ситуация наблюдается у брендов Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL и Apple, пишет «Коммерсантъ».

Так, до ухода Marshall из РФ в 2022 году на российский рынок приходилось около 2% мировых продаж колонок и наушников этого бренда, в 2024 году — порядка 10%.

Оригинальные наушники можно купить в узкоспециализированных магазинах и у крупных ретейлеров, продающих премиальную электронику. Средняя цена оригинального товара Marshall в России составляет 21 тыс. руб.

Значительная часть продаж наушников приходится на маркетплейсы. Там высока вероятность того, что покупатель приобретет подделку. Ввоз неоригинальной продукции происходит на фоне ослабления контроля за товарами ушедших из России брендов.

Представители маркетплейсов объясняют рост продаж товаров бренда Marshall значительным увеличением количества селлеров. Эксперты, в свою очередь, говорят, что бороться с контрафактной и некачественной продукцией могут только сами правообладатели, которые ушли из РФ.