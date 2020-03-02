Национальная Премия бизнес-коммуникаций открывает прием заявок

Национальная Премия бизнес-коммуникаций (НПБК) — награда, ежегодно вручаемая за эффективные маркетинговые практики. Ключевая цель проекта — определить лучших маркетологов и отметить эффективную деятельность агентств, брендов и медиа, сформировав единый рейтинг лучших маркетинговых практик.

Валентин Смоляков, глава оргкомитета Национальной Премии бизнес-коммуникаций, исполнительный директор АКАР: За несколько лет своего существования НПБК стала сообществом, объединяющим главных профессионалов маркетинговой отрасли. В 2020 году в ответ на запросы и интересы индустрии премия трансформировала собственную структуру: создала качественно новые подходы к формированию экспертного совета, провела изменения конкурсной системы, обновление заявок и формата торжественной церемонии награждения.

НПБК в этом году образует под своим началом два уровня: федеральный и региональный, имеющие принципиальные отличия в требованиях к опыту номинантов, масштабах реализации кампаний и стоимости подачи работ. Заявки принимаются в три основных конкурса — «Лучший маркетолог», «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшее использование инструментов», что позволяет участникам продемонстрировать как персональные, так и корпоративные достижения.

Лидеров индустрии выбирает профессиональный экспертный совет, в состав которого входят ведущие специалисты в сфере бизнес-коммуникаций: владельцы крупнейших международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиарынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских компаний. Обладателями наград третьей Национальной Премии бизнес-коммуникаций, проходившей в 2019 году, стали представители таких компаний, как Google, ИКЕА, Johnson&Johnson, McDonald’s, Inchcape, ИНВИТРО, «Газпром нефть», Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Storck, HASBRO, Mondelez, IDS Borjomi Russia, Philip Morris Russia, музей современного искусства «Гараж», группа «М.Видео-Эльдорадо», «ВымпелКом», Samsung и другие известные бренды.

Победители и обладатели Гран-при четвертой НПБК будут названы на торжественной церемонии награждения в Москве. По итогам проекта будет сформирован рейтинг лучших маркетологов и лучших маркетинговых практик. Агентства, принявшие участие совместно с клиентами и занявшие призовые места по итогам конкурсов «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшее использование инструментов», получат баллы в рейтинге эффективности медиа и коммуникационных агентств АКАР.

Основные даты:

Прием заявок: 2 марта — 7 июня

Онлайн-голосование: 11 июня — 1 июля

Офлайн-голосование: 6 июля — 9 июля

Церемония награждения: 16 июля

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и подать заявку можно на сайте мероприятия.