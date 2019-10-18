«Национальная медиа группа» продала 50% платформы AmberData, занимающейся анализом пользовательских данных в интернете. Новым совладельцем стало ООО «Т Венчур», 85% которого принадлежит Олегу Братишко, сообщает РБК.

«Национальная медиа группа» приобрела 100% ООО «Амбердата» в марте 2017 года, сделку тогда оценивали не более чем в $1 млн. Представитель медиахолдинга объяснял пользу от приобретения платформы тем, что НМГ будет использовать решения AmberData в производстве, дистрибуции и монетизации контента.

Платформа, запущенная ещё в 2011 году, собирает в интернете и анализирует обезличенные данные пользователей. Компания сотрудничает с Mail.Ru Group, ИД Independent Media, Google, «Яндексом» и «Ростелекомом». Выручка компании в 2018 году по РСБУ составила 119,7 млн руб., прибыль от продаж — 20 млн руб., чистая прибыль — 14,3 млн руб.

Олег Братишко, по его словам, не только намерен использовать технологии AmberData в своих компаниях, но и «усилить ее роль на рынке». Братишко с конца 1990-х работал журналистом, в 2007−2010 годах был главным редактором еженедельника «Наша версия». В 2010 году он основал PR-агентство Agency One, в 2013-м стал управляющим партнером Typhon Digital Development.

В сентябре «Национальная Медиа Группа» запустила в работу новый стриминговый сервис more.tv. На платформе раньше, чем на телевидении, будут выходить отечественные и зарубежные сериалы. Кроме сериалов подписчики смогут подключаться к стримингу эфирных и платных телеканалов, смотреть важнейшие спортивные события мира. Контент можно будет получать как бесплатно с рекламой, так и по подписке.