Наталья Огородникова покинула «Билайн Adtech»

Наталья Огородникова покинула подразделение «Билайн Adtech», где отвечала за развитие коммерческого направления рекламного бизнеса. О своем уходе она рассказала Sostav, не раскрывая причин и дальнейших планов.

Огородникова присоединилась к компании в ноябре 2024 года в роли руководителя по развитию продаж рекламных продуктов. В мае 2025 года она заняла позицию директора по коммерции рекламного бизнеса и занялась продажами digital-решений подразделения. В зоне ее ответственности были отношения с агентствами и брендами, развитие партнерских проектов и работа с продуктовой командой над повышением эффективности рекламных технологий.

Под руководством Огородниковой в подразделении появился новый отдел стратегии. Его работа позволила усилить коммерческое направление, внедрить новые продуктовые механики и увеличить прямую выручку. Кроме того, она участвовала в запуске маркетинговых активностей направления и подготовке продуктовых кейсов для рекламодателей.

Огородникова имеет более 20 лет опыта в маркетинге и рекламе. До перехода в «Билайн» она занимала должность коммерческого директора в Vox Russia. Ранее работала в сфере закупок и продаж телевизионного контента, а также отвечала за PR и маркетинг в сети кинотеатров и кинодистрибуционной компании «Люксор».

Ранее стало известно, что генеральным директором ОАО «Рекламные Технологии» (MTS AdTech) назначен Олег Алдошин. До этого он занимал пост вице-президента МТС по развитию корпоративного и нового бизнеса.