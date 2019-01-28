Naspers консолидировал 99,6% Avito

Южноафриканский холдинг Naspers стал владельцем 99,6% в капитале Avito. Свои доли в Avito продали шведская инвесткомпания Vostok New Ventures, фонд Baring Vostok Capital Partners, менеджмент и основатели сервиса, говорится в сообщении холдинга.

Холдинг увеличил долю в Avito с 70,4% до 99,6%, инвестировав $1,16 млрд через OLX Group. Вся Avito оценена в $3,85 млрд. Еще 0,4% акций Avito принадлежат менеджменту компании Сделка финансировалась за счет имеющихся средств Naspers.

Гендиректор Avito в России Владимир Правдивый считает, что эта сделка отражает уверенность Naspers и OLX Group в будущем компании и подтверждает доверие к команде. «Это позитивный сигнал, подтверждающий привлекательность российского рынка в целом и IT-сегмента в частности», — говорит он.

Avito является крупнейшим российским сервисом онлайн-объявлений. Он создан в ноябре 2007 года для продажи или покупки любых товаров — от одежды и мебели до автомобилей и недвижимости. По собственным данным, выручка классифайда в первом полугодии 2019 финансового года (апрель-сентябрь 2018 года) достигла 10,3 млрд руб. Число уникальных посетителей сайта в декабре составило 34,3 млн человек, количество размещенных объявлений — 50 млн.

Naspers также владеет 28% в интернет-холдинге Mail.Ru Group. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что холдинг удачно выбрал момент для покупки Avito: сделку, в результате которой группа стала единственным институциональным инвестором, он закрыл исходя из оценки компании примерно в 15 выручек, хотя три года назад мультипликатор был вдвое выше.

«Тем не менее, главным бенефициаром сделки я бы назвал российский рынок классифайда в целом, который получил очень четкий сигнал о том, что международные инвесторы верят в его долгосрочные перспективы», — отметил член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян. Изменений в работе самой Avito по итогам сделки Абрамян не ожидает, но она «приободрит конкурентов и подстегнет интерес других инвесторов к этому сегменту».