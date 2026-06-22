Насмотренность — новая валюта

За что эксперты на самом деле отдают свое драгоценное время и идут судить премии? За две вещи: посмотреть кейсы и обсудить их с уважаемыми коллегами. По сути, индустрия платит друг другу насмотренностью.

И вот свежий инсайд с подготовки E+ Grand Summer Forum: Центр эффективного маркетинга E+ запускает под эту валюту отдельный продукт — библиотеку самых эффективных маркетинговых кейсов-победителей. У глобальных коллег из Effie такая давно есть. Теперь очередь нашего рынка.

Логика простая: насмотренность больше не нужно копить годами по церемониям — можно купить подписку и сразу кастомизировать под свои задачи. Годовая подписка стоит как один час работы маркетинговой команды в корпорации. Звучит эффективно. И собрана библиотека полностью на ИИ — как именно, расскажут в технологическом стриме, в блоке «Технологии без демо-режима: кейсы, которые сработали».

На форуме традиционно будет разбор кейсов победителей от команд, которые создали проекты — ролевые модели рынка. Мы особенно ожидаем выступление директора по стратегическим коммуникациям «Т-Банка» Александра Леонова. Он представит Гран-при этого сезона — «Фрод-рулетку». Проект собрался на стыке трех вещей, обычно живущих в разных вселенных: цифровой безопасности, креатива и массового вовлечения. Безопасность редко бывает зрелищной, а тут из нее сделали механику, в которую люди играют.

Модерировать сессию будет главный редактор Sostav Роман Бедретдинов, поэтому вместе с нашими лояльными читателями мы ждем ее особенно.

Кейсы победителей сезона 2026 уже можно изучить в библиотеке кейсов.