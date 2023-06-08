Производство слабоалкогольных напитков в России выросло на 23% с начала года

В России производство слабоалкогольной продукции в январе — мае текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,5 млн дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По объёму выпуска за отчётный период слабоалкогольная продукция занимает третье место после водки (27,2 млн дал) и виноградного вина (11,4 млн дал), производство которых с января по май снизилось на 9,9% и 0,7% соответственно.

В январе — мае 2023-го на 15,5% выросло производство ликёро-водочных изделий с крепостью более 25% — до 5,2 млн дал. Выпуск плодовой алкогольной продукции увеличился на 11,7%, до 4,4 млн дал, игристых вин — на 1,4%, до 4 млн дал.

Больше всего за отчётный период уменьшилось выпуск ликёро-водочных изделий с крепостью до 25% — на 98,5%, до 8,2 тыс. дал, и виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 87,3%, до 153,2 тыс. дал.

Отмечается, что производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом сократилось на 31,9%, до 20,5 тыс. дал, ликёрных вин — на 23,2%, до 357,2 тыс. дал, коньяков — на 11,7%, до 3,1 млн дал.

В целом производство алкогольной продукции в России в январе — мае уменьшилось на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 66,3 млн дал. В данных Росалкогольрегулирования не отражены сведения о выпуске пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГИАС) сообщали, что розничные продажи медовухи, сидра и пуаре выросли на 30%, до 2,05 млн дал, в первом квартале 2023 года. Аналитики агентства NielsenIQ заявили изданию, что продажи этих напитков увеличились на 57% в денежном выражении, в натуральном — на 54,1%.