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30.05.2019 в 14:00

Нам пить нельзя. Компания Ipsos изучила моральную допустимость «пограничных практик»

Курение электронных сигарет пока более аморально в глазах россиян, чем онлайн-знакомства. Но все может измениться

Depositphotos

Аббревиатура WTF обычно переводится, как «что за черт» (what the fuck). В исследовательской компании Ipsos решили поиграть словами и теми же буквами — WTF — назвали свой проект изучения допустимости социальных норм. Полностью — What the Future («что в будущем». — англ.). Вопрос, который задают респондентам, простой: считают ли они морально допустимым потребление той или иной категории при условии соответствующего регулирования. Почему это важно?

Нормы общественно допустимого меняются. Иногда это происходит прямо у нас на глазах. Например, лет 30 — 40 назад можно было открыто курить в салоне самолета во врем полета, а 10 лет назад в кафе. Сегодня все это считается абсолютно недопустимым.

И так было всегда. Скажем, всем известная Coca Cola первоначально (60-е годы XIX века) содержала кокаин и продавалась в аптеках, как средство от импотенции. Сам кокаин не был в том время запрещённым веществом. К примеру, Шерлок Холмс, герой повести «Знак четырёх» Артура Конан Дойля употреблял его в минуты бездействия, так тягостно им переносимые.

Еще один пример. Даниэль Бурнхэм (Daniel Burnham), известный британский урбанист начала XX века полагал, что важное преимущество городских парков заключается в поддержании нравственности и добродетельности людей. Почему? Потому что там можно открыто разводить и употреблять растения, которые в противном случае будут использованы тайно. Стоит ли и говорить, что за прошедшие сто лет воззрения общества на эту проблему сильно изменились.

У людей появляются знания о том, что те или иные как будто бы безобидные товары или услуги ведут к привыканию и… от них уже невозможно отказаться. Они становятся общественно-опасными, а потому они подлежат регулированию и/или запрету. И перечень этих товаров/услуг все время расширяется.

Что сегодня считается допустим и как могут изменяться общественные нормы в части «пограничных» практик? Вот результаты исследования Ipsos, проведенного в конце 2018 года. Всего было опрошено свыше 18 тыс. человек в 27 странах, включая Россию.

«Согласны ли вы с тем, что использование товаров или услуг перечисленных категорий — это нормально при определенном регулировании?», доля согласных, %

Ipsos Ipsos

Результаты исследования Ipsos позволяют также сделать некоторые прогнозы. Скажем, среди опрошенных россиян 44% респондентов считают, что потребление электронных сигарет и вейпов значительно вырастет в будущем (глобальный показатель — 48%). 35% согласны с тем, что вырастет потребление пива, вина и крепкого алкоголя (глобальный показатель — 47%). А 54% респондентов считают, что рынок алкогольных напитков станет более разнообразным (глобальный показатель — 56%).

Дмитрий Фролов
Ipsos
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