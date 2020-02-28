Twitter начал ставить на свою обложку все, что кидают подписчики. Теперь там мемы, коты и K-pop

Вчера социальная сеть Twitter кинула на своей странице клич с просьбой «Нам нужно новое заглавное фото», пишет издание Designtaxi. Компания откликается на все более или менее удачные ответы пользователей, ставя предложенные ими картинки.

Соцсеть всегда скидывает скриншоты обложки в ответ пользователю, предложившему актуальное фото. Твит уже набрал порядка 20 тыс. ответов.

Интересно, что один из пользователей предложил соцсети рекламный баннер своей компании, и Twitter охотно поставил эту картинку. Также в заголовке стояли снимки с экзотическими животными, попугай в солнцезащитных очках, Сквидвард из мультсериала «Губка Боб», а также надписи Twitter.com, выполненные в разных стилях.

Пока флешмоб завершился фотографией попугайчика в очках.