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06.11.2024 в 12:20

На «Госуслугах» можно будет оформить налоговый вычет

Опцию подключат в 2025 году

Минцифры внедряет сервис по получению налоговых вычетов через «Госуслуги». Такая опция может появиться на портале в 2025 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Сейчас на «Госуслугах» разрабатывается сервис по получению социальных вычетов, включая расходы на образование и лечение, а также на покупку недвижимости, в том числе вычет за ипотеку.

Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица — налоговые резиденты (проживающие на территории России более 183 дней из предыдущих 365) по всей сумме полученных доходов в РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты — только по доходам, полученным в России.

Для НДФЛ предусмотрены следующие виды вычетов: стандартные (для самого налогоплательщика и детей), социальные (расходы на благотворительность, обучение, медицину и пенсионные накопления), имущественные (при продаже квартир и других объектов имущества, покупке или строительстве жилья), профессиональные (связанные с расходами на ведение определенной деятельности).

Ранее на «Госуслугах» заработала форма для регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиков. За четыре дня в реестр Роскомнадзора записались примерно 13 тыс. блогеров.

госуслуги госуслуги налоговый вычет
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