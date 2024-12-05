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18+
05.12.2024 в 11:42

В бюджет России поступило 146 млрд рублей от налога на богатых

Такой сбор платят граждане, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год

За первые 10 месяцев 2024 года в федеральный бюджет поступило 146 млрд руб. от так называемого налога на богатых, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Сбор по ставке 15% обязаны платить граждане, чей годовой доход превышает 5 млн руб.

Согласно данным статистики Федеральной налоговой службы (ФНС), общий объем доходов федерального бюджета от НДФЛ вырос в 1,5 раза, достигнув 186 млрд руб. В эту сумму также входит налог от доходов с крупных выигрышей (35%).

Основной причиной роста поступлений по НДФЛ в бюджеты разных уровней стало увеличение доходов населения. В условиях нехватки кадров и вместе с тем рекордно низкой безработицы, на уровне 2,3%, компании вынуждены повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Другой фактор — улучшение эффективности налогового администрирования, полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

По прогнозам властей, в 2024 году федеральный бюджет получит от налога на богатых 176,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что к концу октября 2024-го ФНС начислила гражданам и бизнесу в 2,5 раза больше пеней и штрафов, чем за 10 месяцев 2023 года. Объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 млрд руб. против прошлогодних 297 млрд руб.

Россия налог на богатых
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