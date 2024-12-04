Россиянам и бизнесу начислили рекордную за 10 лет сумму штрафов и пеней

Федеральная налоговая служба (ФНС) к концу октября 2024-го начислила гражданам и бизнесу в 2,5 раза больше пеней и штрафов, чем за 10 месяцев 2023 года. Объем санкций по налоговым нарушениям достиг 783 млрд руб. против прошлогодних 297 млрд руб. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщают «Известия».

Как отмечает издание, показатель стал рекордным как минимум за 10 лет (более ранние сведения ФНС не раскрывает). Основные причины, которые привели к его увеличению, — усиление контроля со стороны властей и повышение ключевой ставки, от нее зависит размер штрафов.

В первом случае — это результаты кампании государства по «обелению» бизнеса. Отмечается, что более эффективные и выборочные проверки позволяют найти нарушителей, в том числе раскрыть схемы с дроблением бизнеса — как у блогеров.

В ФНС подчеркнули, что основную долю начисленных сумм составили пени — 735 млрд руб. (243 млрд в прошлом году). Почти все остальное — штрафы.

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий указал, что в этом году завершается период, когда пени по налогам рассчитывались исходя из 1/300 ключевой ставки ежедневно вне зависимости от срока просрочки платежа. С 1 января 2025 года уже с 31-го дня задержки выплат сумма наказания будет исчисляться по ставке 1/150.

«Цена налоговых ошибок становится всё серьезнее, а контроль за исполнением законодательства совершенствуется и ужесточается, — резюмировал Евгений Пантазий.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова обратила внимание на рост ключевой ставки. С января по октябрь 2024-го ставка поднялась с 16 до 21% годовых, поэтому величина начисленных пеней также увеличилась.

В качестве еще одной причины увеличения суммы взысканных штрафов эксперт назвала введение единого налогового счета. Новые технологии упростили ФНС контроль за сборами, считает эксперт.