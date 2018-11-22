Нагиев и Маликов стали «мучениками сцены» в рекламе МТС

Историю про преимущества спутникового ТВ и разнообразный контент авторы кампании решили показать через трудовые будни российских звезд в новогодние праздники, которые устали от бесконечных корпоративов и концертов и предпочли бы оказаться дома на диване у телевизора.

В роли «мучеников» сцены выступили внезапно лиричный и трогательный Дмитрий Нагиев, который, оказывается, предпочитает мелодрамы, и брутальный Дмитрий Маликов, который мечтает затянуть волосы в хвост и смотреть фильмы про уничтожение планеты. Руководит переработавшими киноманами зажигательный Михаил Боярский в своей бессменной шляпе.

Наталия Глаголева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Мы привыкли думать, что у звезд и актеров не жизнь, а сказка, и что они могут позволить себе абсолютно все. Но иногда они не могут даже просто побыть дома и посмотреть любимый фильм, в отличие от нас с вами. Именно на таком инсайте построена новая рекламная кампания про более 200 каналов на Спутниковом ТВ. Там каждый найдет что-то себе по душе: будь то кино, сериалы или познавательный контент. Не рассказывайте звездам — им еще работать!

Режиссер ролика Ярослав Чеважевский — мастер ироничных и юмористичных историй в формате рекламных 30 секунд. В качестве саундтрека использована знакомая всем песня из начала 2000-х от группы «Руки вверх», которую часто заказывают в конце корпоративов.

Прероллы для интернет-пространства:

Специальное вертикальное видео для соцсетей, мобильных устройств:

Бампер:

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Наталия Глаголева — директор департамента маркетинговых коммуникаций

Мария Яковлева — начальник отдела бренд-коммуникаций

Алла Рачкова — руководитель направления

Ирина Казакова — менеджер по продукту

BBDO (агентство)

Андрей Иванов —исполнительный креативный директор

Павел Волков — руководитель творческой группы

Валентина Наумова — старший арт-директор

Ирина Каневская — старший продюсер

Андрей Довжик — директор стратегического отдела

София Королёва — младший менеджер по стратегическому планированию

Мария Бурдина — директор отдела по работе с клиентами

Полина Стеценко — менеджер по работе с клиентами

Алиса Лильчицкая — директор группы по работе с селебрити