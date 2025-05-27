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27.05.2025 в 09:50

На Wildberries появились дачные дома и бани «под ключ»

Они доступны для заказа только жителям крупных регионов

Wildberries тестирует новую категорию товаров — дачные дома и бани. Пользователи могут заказать готовые домокомплекты и собранные «под ключ» бани, которые остается лишь установить на участке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пилотном проекте участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые разместили на онлайн-витрине более 20 товарных позиций. Товары доступны для некоторых крупных регионов, включая Москву и Московскую область. По результатам пилотного проекта будет принято решение о возможности масштабирования направления.

«Запуск онлайн-продажи домов — это новый шаг маркетплейса по стратегической линии усиления ассортимента крупногабаритных товаров, которые ранее не были привычны для покупки в сфере e-commerce», — заявили в компании.

Ранее на площадке появились плавучие дома (хаусботы). Они также доступны для заказа из Москвы и Московской области.

Согласно прошлогоднему опросу kp.ru, более половины (51%) россиян имеют дачу. По данным ВЦИОМ, почти треть россиян проводят там майские праздники.

Wildberries
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