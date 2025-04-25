Треть россиян проведут майские праздники на даче

Почти треть россиян планируют проводить майские праздники на даче. Дома останется 53%, и лишь немногие отправятся в туристические поездки. Об этом сообщается в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На дачу собираются уехать 30% опрошенных. 10% привлекает внутренний туризм — поездки в другой город или населенный пункт и лишь единицы на предстоящих длинных выходных планируют отдохнуть на море и за границей.

Из тех, кто планирует провести майские праздники в другом городе или селе России, больше всего поедут в Москву и область (15%). В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Казань (7% и 5% соответственно).

18% заявили, что проведут праздники на работе. Причем женщины и старшее поколение (58+ лет) скорее предпочтут потрудиться на своем участке, а мужчины и молодежь (18−33 лет) — подзаработать.

Отдых на природе и с семьей также остается важной составляющей майских планов, сохраняется и желание в уединении и пассивном времяпрепровождении (просмотр телевизора, сон, чтение).

Майские праздники в этом году обойдутся дороже прошлых — за последний год расходы выросли почти на треть. На одного отдыхающего россияне планируют потратить в среднем 27,8 тыс. рублей (против 21 тыс. в 2024 г.). Жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют потратить в среднем около 55 тыс. рублей на одного отдыхающего, что почти вдвое больше среднего показателя по стране.

Ранее сообщалось, что предпродажи билетов на майские праздники в 2025 году выросли на 27−50% в сравнении с прошлым годом. Рынок развлечений восстановился, а в некоторых сегментах превысил допандемийные показатели.