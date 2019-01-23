Roust вернул лидерство по объему производства водки с 2015 года

Холдинг Roust Рустама Тарико вернул себе лидерство по объему производства водки с 2015 года. По итогам года холдинг оказался крупнейшим производителем водки в России, обогнав Beluga Group и «Татспиртпром», сообщает РБК.

По итогам 2018 года заводы, входящие в холдинг суммарно произвели 10,35 млн дал водки, что на 25,9% выше уровня прошлого года. Кроме того, один из принадлежащих холдингу ликеро-водочных заводов «Топаз» в подмосковном Пушкино, стал крупнейшим предприятием в стране с объемом производства 4,26 млн дал. Таким образом, Roust впервые с 2015-го вернул себе лидерство по годовому объему производства.

По итогам 2017 года крупнейшим производителем водки была Beluga Group. Холдинг выпустил 9,58 млн дал. Но в 2018 году компания произвела лишь 8,6 млн дал, что обеспечило ей третью строчку в рейтинге. На втором месте с объёмом 8,75 млн дал остался «Татспиртпром». В целом за прошлый год в России было произведено 78,61 млн дал водки, что на 1,5% ниже уровня 2017 года.

По прогнозу руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Владимира Дробиза, рынок начнёт постепенно сокращаться. В 2019 и 2020 годах можно ожидать снижения объемов производства на 1,5% ежегодно. Это связано прежде всего с демографическим фактором, в частности, с увеличением доли пожилых людей в общей численности населения, из-за чего сокращается количество потребителей крепкого алкоголя.