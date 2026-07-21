На российском рынке молочной продукции сменился лидер

Впервые за три года в российском секторе производства молочной продукции сменился лидер. Им стала компания «Логика молока», которая объединяет бывшие активы Danone. Ее выручка в 2025 году выросла на 17,9% год к году, до 167,1 млрд руб. Ранее лидером был подконтрольный PepsiCo «Вимм-Билль-Данн», выручка которого в прошлом году увеличилась на 6,7%, до 162,3 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со сслылкой на рейтинг «Союзмолока», «Милкньюс» и Streda Consulting.

Помимо «Логики молока» и «Вимм-Билль-Данн» в топ-5 производителей молочной продукции также вошли «Комос групп» (рост выручки в 2025 году на 17,3% год к году, до 63,1 млрд руб.), Hochland Russland (на 12,6%, до 60,8 млрд руб.) и ГК «Ренна» (на 13,3%, до 58,1 млрд руб.). Далее в списке идут ГК «Молвест» (увеличение выручки на 4,2%, до 51,7 млрд руб.), Юговский комбинат молочных продуктов (на 4,7%, до 46,4 млрд руб.), Ehrmann (на 19,8%, до 40,6 млрд руб.), ГК «Фудлэнд» (на 3,1%, до 40 млрд руб.) и Lactalis Group (на 8,4%, до 33 млрд руб.).

Впервые за историю рейтинга в нем не появилось ни одного нового игрока. Это связано с тем, что индустрия подошла к пиковой точке насыщения внутреннего рынка. Кроме того, барьеры для новых игроков, по словам экспертов, предельно высокие.