Red Apple 2023 представил шорт-листы Работы оценивало жюри из 30 стран

Итоги подведены, голосование завершилось — Red Apple объявляет претендентов на награды. В этом году жюри из 30 стран мира оценивали работы участников по трём основным направлениям: CREATIVE, MEDIA И MARKETING. Более 100 агентств, брендов, медиа и молодых креаторов заявили кейсы на конкурс: 151 работа из 561 поданной вошла в шорт-лист.

Следующие участники и кейсы стали номинантами на призовые места и Гран-При направлений.

Направление CREATIVE

Креативная индустрия стремительно развивается: чувствуется интерес творить. Особенно жюри отметили дизайн и всё, что с ним связано — именно там самые интересные работы и самая серьёзная конкуренция.

Илья Андреев, исполнительный креативный директор Cheil Russia, член жюри блока CREATIVE: Красивые картинки вообще, в самом лучшем смысле слова, — это то, что получается заметно хорошо. Думается, стоит усиливаться в том, как мы рассказываем о своих идеях. Лучше всего это видно на примере подач в категориях, которые приветствуют кейс-стади фильмы — инфлюенсер, соушл, пиар. Кейс-стади — сложный жанр. Красивые картинки помогают, но кроме этого важно объяснять, приводить убедительные доводы, выбирать из ста возможных тот самый лучший способ донести суть и не потерять ценные детали. Многие кейсы, сказав вроде бы за 2−3 минуты немало, оставляют со слишком многими вопросами: что именно было сделано, зачем это было сделано, насколько это сработало. Но процесс идёт. Будучи оптимистом, думаю, идёт к интересным результатам в будущем.

FILM

TV / Cinema Advertising Craft / Best Direction:

Instinct — Where the bright side begins / Бренд: S7 Airlines

RORE Group — Big Hit / Бренд: Vkusno — i tochka

TV / Cinema Advertising Craft / Best Visual Effects and Animation

Yandex Creative Studio «7.47» — The ever-changing world / Бренд: Yandex Search

ITSALIVE — Eva. Connected through time. Full CG series / Бренд: Aeroflot Russian Airlines

Instinct, Angels & Co — Сyber Avant-garde / Бренд: Aeroflot Russian Airlines

TV / Cinema Advertising Sectors /Automotive

BBDO — LADA VESTA New Generation / Бренд: LADA

TV / Cinema Advertising Sectors / Retail & Consumer Services

RORE Group — Big Hit / Бренд: Vkusno — i tochka

TV / Cinema Advertising Sectors / Travel

Instinct — Where the bright side begins / Бренд: S7 Airlines

INTEGRATED CAMPAIGN

Commercial

Voskhod — What a year / Бренд: Brusnika

Mosaic — Non-standard outdoor advertising of the book service Stroki / Бренд: MTS

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU / Бренд: ALTEL

BBDO CA, JAS — Meet Lay’s in Kazakh style! / Бренд: PepsiCo, Lay's

GRAPE — #LIFEAFTER / Бренд: Skillbox

Voskhod — Man up / Бренд: Spot Production

AUDIO

Excellence in Audio / Best Original Song

AIDA Pioneer — Love&Peach / Бренд: Seth&Riley's Garage by Alivaria brewing company, Carlsberg Group

BBDO — NadYOZHnyi bank / Бренд: MTS

DESIGN

Communication Design / Corporate Identity

Voskhod — NL Identity / Бренд: NL

CreativePeople — AppBazar: a colorful mobile application store identity, inspired by the oriental bazaar / Бренд: AppBazar

Pier 5 — Zotov — branding of a new constructive space in Moscow / Бренд: The Zotov Centre

BBDO Branding — Moscow football club Dinamo / Бренд: Dinamo

Suprematika — Festival of new design Sreda / Бренд: Festival Sreda

Suprematika — Park quartals / Бренд: Park quartals

Suprematika — Gzhel / Бренд: Gzhel Group

Suprematika — Rosman / Бренд: Publishing house

Voskhod — Philharmonic Identity / Бренд: Sverdlovsk Philharmonic

Voskhod — Sverdlovsk Film Studio Identity / Бренд: Sverdlovsk Film Studio

ONY — Stroki by MTS. Rebranding / Бренд: MTS

ONY, UtterDesign, BBDO — MTS Ecosystem. Rebranding / Бренд: MTS

Dotorg branding & digital — Preobrazhenie / Бренд: Center for the Development of Tourism and Hospitality of the Ivanovo Region, curator Marina Galkina

ENDY — Coredinals / Бренд: Coredinals

ENDY — OmGTU / Бренд: OmGTU

Voskhod — Subbota / Бренд: Subbota Theatre

Voskhod — Kungur Identity / Бренд: Administration of the Kungur administrative district

REDKEDS — Cosmoscow. Everything will disappear / Бренд: Cosmoscow

Communication Design / Promotional Item Design / Merch

Voskhod — NL Identity / Бренд: NL

BBDO CA — NEURO NOMAD. AI-GENERATED COLLECTION BY LAY'S / Бренд: PepsiCo, Lay's

Digital Design / Digital and Interactive Design

Voskhod — Stay tuned / Бренд: Team against torture

Voskhod — Space Music / Бренд: Yandex

Label and Packing / Food Products

Azbuka Vkusa — Culture seasons / Бренд: Azbuka Vkusa

Label and Packing / Healthcare

Ohmybrand — Wellbee cosmetics / Бренд: Wellbee

Print Advertising Craft

BBDO CA — Arcanum. HEADlature / Бренд: Arcanum

SOCIAL & INFLUENCER

Social & Influencer: Sectors / Dark Market

AIDA Pioneer — Love&Peach / Бренд: Seth&Riley's Garage by Alivaria brewing company, Carlsberg Group

Social & Influencer: Sectors / Media / Entertainment

Voskhod — Man up / Бренд: Spot Production

Influencer and Content Marketing / Reach & Impact

Mega Media Ogilvy — House in Coca-Cola caravan / Бренд: The Coca-Cola Company

INTERACTIVE

Interactive: Instruments / Websites

Voskhod — Space Music / Бренд: Yandex

Interactive: Instruments / Online Video & Viral Films

Creative Agency Gromkie Ryby — Baking soda. An ode to poverty. / Бренд: Bashkir Soda Company

Interactive: Instruments / Non-standard Advertising for non-profit

Voskhod — Stay tuned / Бренд: Team against torture

SOLL — Future Words / Бренд: Live Now Foundation

Interactive: Technology / Creative Use of Technology

Mosaic — AR Stroki in Subway / Бренд: MTS

BBDO — Status Placement / Бренд: MTS

Interactive: Technology / Creative Use of Data

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU / Бренд: ALTEL

Interactive: Technology / Creative Use of AI

BBDO — Booktrailer / Бренд: MTS

BBDO CA — NEURO NOMAD. AI-GENERATED COLLECTION BY LAY'S. / Бренд: PepsiCo, Lay's

Yandex Creative Studio «7.47» — Moscow by Shedevrum / Бренд: Shedevrum

Yandex Creative Studio «7.47» — Workbooks with cheat-prompts / Бренд: YandexGPT

Interactive: Technology / New Realities

Mosaic — AR Stroki in Subway / Бренд: MTS

BBDO — Status Placement / Бренд: MTS

Blacklight — 1,500 prototype electric cars in Minecraft: The brand's engaging Atom campaign / Бренд: Brand of electric vehicles Atom

Yandex Creative Studio «7.47» — Workbooks with cheat-prompts / Бренд: YandexGPT

OUTDOOR & INDOOR

Outdoor: Sectors / Automotive

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition / Бренд: Yandex Go

Outdoor: Sectors / Media / Entertainment

WNM.Digital — Ballet Storefronts / Бренд: Wink Video Streaming Service

Indoor: Sectors / Education

BBDO CA — Arcanum. HEADlature/ Бренд: Arcanum

CREATIVE USE OF MEDIA

Single Media

Instinct — Delivery Club Sticker pack / Бренд: Delivery Club

Mixed Media

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition / Бренд: Yandex Go

BRANDED CONTENT

Digital Branded Content

MOSAIC, Digital Lab. Creative production — MTS animated film Cube in Digital Worlds / Бренд: MTS

ITSALIVE — Eva. Connected through time. Full CG series / Бренд: MegaFon

Creative Use of Content

Instinct, Angels & Co — Сyber Avant-garde / Бренд: Aeroflot Russian Airlines

Voskhod — Space Music / Бренд: Yandex

EXTRAORDINARY CREATIVITY

The lowest budget creative solution / Commercial

Instinct — Delivery Club Sticker pack / Бренд: Delivery Club

CREATIVE USE OF PR

Best PR-campaign for B2C

Voskhod — Man up / Бренд: Spot Production

YOUNG CREATORS

Interactive

Party Killers — Ready For School / Бренд: Kazakhstani Antibullying Community

Social & Influencer

HIGH 5 — SKIN BAG / Бренд: PETA

mads courses — PARARAMPS TOUR / Бренд: Nitro Circus

Направление MARKETING

Российская реклама особенная — не такая безумная, как бывает в Азии, и не такая смелая, как на Западе. Она нередко серьёзная, с мощным посылом, однако иногда дерзости не хватает и её стоит позаимствовать у зарубежных коллег.

Константин Беляков, сооснователь / креативный директор, BALAGAN, Россия, член жюри блока MARKETING: Во-первых, было приятно, что в жюри собрались международные эксперты — было интересно, как люди из других стран будут оценивать российские кейсы. Во-вторых, объективно скажу, что российскому креативному сообществу есть куда стремиться. К сожалению, прорывных историй, с которыми было бы не стыдно посоревноваться на западных фестивалях, на нашем рынке сейчас не так много. И важно подчеркнуть, что проблема, возможно, не в отсутствии прорывных идей. В конце концов, именно клиент «заказывает музыку» и принимает финальное решение, какому проекту быть, а какому — нет. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы креаторы и клиенты, мягко говоря, были значительно смелее, в своих идеях… Прямо реально очень, очень смелее! Make advertising in Russia Great again!

ACTIVATION / B2C

Best Sales Promotion Campaign

emg — ToyAdvisor / Бренд: Hasbro

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! / Бренд: Xiaomi

Best Event Marketing Campaign (Including Sponsorship)

WNM.Digital — Ballet Storefronts / Бренд: Wink Video Streaming Service

Best Integrated Campaign

GRAPE — #LIFEAFTER / Бренд: Skillbox

Best Brand Loyalty Campaign

BrainingGroup — Your beeline story / Бренд: beeline

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human / Бренд: Yandex Go

Best Non-profit Campaign

BeeTL Integrated Communications Agency — Interactive test: Who is the happiest child here? / Бренд: The Road of Life Charity Fund

CAMPAIGNS: SECTORS

Food & Drink

Great — Klinskiy: we do everything to make it delicious for you. / Бренд: Klinskiy

Other FMCG

SOCIALIST — Operation Cabaret / Бренд: Vivienne Sabó

Procter & Gamble, NOTO Agency — OLD SPICE CHEENA / Бренд: Procter & Gamble

Consumer Durables

emg — ToyAdvisor / Бренд: Hasbro

Retail & Consumer Services

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU / Бренд: ALTEL

Travel

Instinct — Where the bright side begins / Бренд: S7 Airlines

Media / Entertainment

Mosaic — Non-standard outdoor advertising of the book service Stroki / Бренд: MTS

Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image

Marvelous — Your business / Бренд: Pekerkrestok

Non-profit

Philgood — My Site — Russia's First Social Network for People with Down Syndrome / Бренд: Downside Up Charity Foundation

Market Place

N:OW agency — Love, Kettlebell and Avito / Бренд: Avito

Education

Great — Not that you know about education / Бренд: Educational platform Netology

GRAPE — #LIFEAFTER / Бренд: Skillbox

MARKETING DISCIPLINES

Best Use of Innovative Technologies

Philgood — My Site — Russia's First Social Network for People with Down Syndrome / Бренд: Downside Up Charity Foundation

Best Use of Ambient

Great — Karaoke on the Palace Bridge / Бренд: VK

WNM.Digital — Ballet Storefronts / Бренд: Wink Video Streaming Service

Best Use of Public Relations

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human / Бренд: Yandex Go

N:OW agency — Love, Kettlebell and Avito / Бренд: Avito

GRAPE — #LIFEAFTER / Бренд: Skillbox

RORE Group — Asterisk / Бренд: RORE Group

Best Use of Branding and Design

SETTERS — YOTABUS / Бренд: Yota

Best Use of Data

emg — ToyAdvisor / Бренд: Hasbro

Influencers

SOCIALIST — Femme Fatale rules of life by Lolita and Vivienne Sabó / Бренд: Vivienne Sabó

Procter & Gamble, NOTO agency — OLD SPICE CHEENA / Бренд: Procter & Gamble

Best Use of Sales Promo

Yandex Creative Studio «7.47» — Workbooks with cheat-prompts / Бренд: YandexGPT

Best Use Of Sponsorship

EVEREST Sales House — Unchildlike Business / Бренд: Otkritie Investment (Otkritie Broker)

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! / Бренд: Xiaomi

Best Use Of Collaboration

U Channel — Аuthor’s menu supporting the TV reality show Pregnant at 45 / Бренд: U Channel

Best Use of Strategy

emg — ToyAdvisor / Бренд: Hasbro

GRAPE — #LIFEAFTER / Бренд: Skillbox

Creative Effectiveness

SOCIALIST — Operation Cabaret / Бренд: Vivienne Sabó

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU / Бренд: ALTEL

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! / Бренд: Xiaomi

Procter & Gamble, NOTO agency — OLD SPICE CHEENA / Бренд: Procter & Gamble

DIGITAL CAMPAIGNS

Digital Campaigns

SOCIALIST — Operation Cabaret / Бренд: Vivienne Sabó

Innovation

Instinct creative agency and ITSALIVE — Unreal XR stream with a real Em.Vi of the Profession of the future / Бренд: M.Video

Boson Group — Huntica — the first video interview service with a human touch / Бренд: Huntica

Experience Marketing

BBDO, Mosaic Media — Stroki by MTS / Бренд: MTS

Digital Strategy

emg — ToyAdvisor / Бренд: Hasbro

Направление MEDIA

В непростые времена изменений бренды и агентства в равной степени прикладывают максимум усилий, чтобы обернуть всё происходящее на пользу бизнеса — и им это удается.

Николай Муравьёв, генеральный директор Media Wise, член жюри блока MEDIA: Мои ожидания полностью оправдались — в этом году получилось увидеть большое количество интересных, смелых, но главное — эффективных проектов. Многие смогли разглядеть за вызовами и сложностями ценные инсайты, которые впоследствии были проработаны и реализованы в рамках рекламных проектов. Особенно хочется отметить увеличение количества кейсов на основе современных технологий и новых инструментов. Работа с данными сейчас становится не только возможностью оптимизации бюджетов и фокуса на нужной аудитории, но и эффективным решением для поиска инсайтов. Это уже в ближайшем будущем позволит вырваться вперёд тем брендам и агентствам, которые будут активно использовать инновации.

SECTORS

Consumer Durables

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! / Бренд: Xiaomi

Automotive

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human / Бренд: Yandex Go

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition / Бренд: Yandex Go

Media / Entertainment

OMD Media Direction, FUSE Media Direction Group — Martha is home, but other children aren’t. Yet… / Бренд: National Media Group, STS channel

Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image

Affect — Eco-festival in social networks Ecochella / Бренд: SIBUR

Non-profit

Agenda Media Group — #Icare / Бренд: Supported by the Internet Development Institute

CHANNELS

Best Use of Screens

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! / Бренд: Xiaomi

Best Use of Ambient Media

Friday! TV Channel — Friday's pop-up bar! A kilometer from the Red Square. / Бренд: Friday! TV Channel

SETTERS — YOTABUS / Бренд: Yota

Instinct — Delivery Club Sticker pack / Бренд: Delivery Club

WNM.Digital — Ballet Storefronts / Бренд: Wink Video Streaming Service

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition / Бренд: Yandex Go

Instinct — Above everything / Бренд: S7 Airlines

Best Use of Digital

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human / Бренд: Yandex Go

Media Instinct — VTB's New Year special project on Yandex services / Бренд: VTB

Best Use of Social Platforms

No Sleep Agency — SberMegaSetup / Бренд: Megamarket

LiFT — Expert Media Agency — Faces of the Samolet Plus / Бренд: Samolet Plus

Best Use of AdTechnology/MarkTechnology

Mosaic — AR Stroki in Subway / Бренд: MTS

Best Use of Mixed Media

Solntse TV channel — Moya Manyunia on Solntse TV channel / Бренд: TV channel Solntse

Best Use of Media Innovation

Mosaic — AR Stroki in Subway / Бренд: MTS

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! / Бренд: Xiaomi

CONTENT

Best Branded Content

Affect — Eco-festival in social networks Ecochella / Бренд: SIBUR

Rabbit & Carrot — Future News YouTube show by Samolet / Бренд: Samolet Group of Companies

Best use of Content Including Sponsorship

PHD — Don’t put your dreams on hold — dreams are real with Halva card / Бренд: Sovcombank

Best New Content

Instinct creative agency and ITSALIVE 3D avatar studio — Unreal XR stream with a real Em.Vi of the Profession of the future / Бренд: M.Video

Best Influencer Campaign

PHD — Don’t put your dreams on hold — dreams are real with Halva card / Бренд: Sovcombank

OMD Media Direction, BBDO Moscow — No.1 at wholesale prices! A real check of unrealistically low prices / Бренд: METRO

EXCELLENCE IN MEDIA

Impact Award

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human / Бренд: Yandex Go

Gazprom Neft, Gigarama — Omsk in the heart / Бренд: Gazprom Neft, Gigarama

Adaptivity in Media Execution

PIK — PIK special project on sravni.ru / Бренд: PIK

Use of Media in Limited Budget

OMD Media Direction, FUSE Media Direction Group — Artra and Healthy Running / Бренд: STADA / ARTRA

Best Use of Collaboration

OMD Media Direction, FUSE Media Direction Group — Artra and Healthy Running / Бренд: STADA / ARTRA

GRAPE, Ailove — Gaming score tournament by the Gaming tariff / Бренд: Rostelecom х Lesta Games



Результаты Red Apple 2023 будут объявлены 16 ноября на торжественной церемонии награждения. Red Apple также ждёт гостей на образовательной программе в рамках НРФ'7 в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».