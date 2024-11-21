На НРФ’8 обсудили перспективы регионального радиовещания

С 12 по 15 ноября в Москве в восьмой раз прошло одно из ключевых событий медиакоммуникационной отрасли России — Национальный рекламный форум. В течение четырех дней ведущие эксперты рекламной сферы обсуждали задачи и вызовы, стоящие перед индустрией, делились практическим опытом и данными исследований. В рамках форума прошли свыше 100 дискуссий при участии более 500 спикеров по основным сегментам и направлениям развития отрасли.

В заключительный день работы форума состоялась секция «Аудиореклама. Креатив и доказанная эффективность», в рамках которой представители ведущих радиохолдингов страны рассказали, как формируется рынок аудиорекламы, что на него влияет, и как нестандартные решения повышают эффективность кампаний.

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио», эксперт «ГПМ Реклама»: Согласно исследованию, реализованному АКАР, радио охватывает более 85% населения России, что делает его привлекательным для рекламодателей. 72% из них инвестируют в радиосегмент от 3% до 25% своих бюджетов. 17 млрд руб. — объем рекламы на радио только за 9 месяцев текущего года, по данным АКАР. По оценкам крупнейших экспертов, рынок вырастет по итогам года не менее чем на 30%, и мы можем достичь 25 млрд руб.

Сегмент аудиорекламы на региональном рынке также демонстрирует впечатляющий рост: в 2023 году он составил 31%, а в 2024 году, по прогнозам экспертов, достигнет отметки 20%. Это не только превышает динамику предыдущих лет, но и указывает на устойчивый интерес со стороны рекламодателей.

Как отметил коммерческий директор «Выбери Радио» Станислав Дрога, более 50% компаний увеличили сумму инвестиций в радиорекламу. Это связано, прежде всего, с ростом маркетинговых бюджетов, изменением стратегий формирования медиамикса и перераспределением средств из других сегментов.

Станислав Дрога, коммерческий директор «Выбери Радио»: В ближайшие годы рынок радио будет расти прежде всего за счёт стоимости инвентаря. При этом инфляция на региональном радио ниже, чем в других медиа, поэтому оно продолжит оставаться одним из самых доступных средств коммуникации с широкими охватами.

Тема перспектив локального радиовещания нашла свое продолжение в рамках секции «Рекламный рынок в регионах». Одним из драйверов отрасли, по мнению директора по продвижению «Выбери Радио» Анастасии Васильевой, является активная цифровизация.

Анастасия Васильева, директор по продвижению «Выбери Радио»: Там, где слушатель превращается в пользователя, радио укрепляет свои позиции: доля эксклюзивного онлайн-радиослушания достигла 9%. При этом почти 45% людей, потребляющих музыку онлайн, слушают радио.

Радио не только остается ключевым сегментом аудио-рекламы, но и укрепляется в этой роли. Согласно данным исследования Radiometer 2024, количество рекламодателей, не включающих онлайн-аудио в свой медиамикс, увеличилось на 7 п.п. по сравнению с данными 2021 года, тогда как популярность использования стриминговых сервисов также сократилось на 2 п.п.

В условиях дефицита объема рекламного инвентаря в интернете, радио успешно берет на себя реализацию части его функций, в том числе помогает брендам усилить присутствие в регионах. Согласно исследованию, 62% опрошенных федеральных рекламодателей, которые использовали размещение на радио в 2024 году, уже в той или иной мере используют радио как инструмент геотаргетирования.