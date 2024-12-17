На маркетплейсах может появиться рейтинг покупателей

«Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) предложило маркетплейсам внедрить систему рейтингов покупателей. Каждый клиент будет получать свою оценку за поведение, основанную на взаимодействии с конкретной платформой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо организации, направленное в Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «Мегамаркет», Lamoda и «СДЭК-глобал».

В письме отмечается, что растет число конфликтов между клиентами и сотрудниками ПВЗ и селлерами. В связи с этим предлагается внедрить индивидуальный рейтинг для покупателей. При этом он будет вестись на каждом маркетплейсе отдельно. Рейтинги должны быть видны сотрудникам ПВЗ, чтобы они «могли скорректировать подход к обслуживанию клиентов с проблемной репутацией».

«Внедрение такой системы не требует создания единой базы данных, минимизирует риски для селлеров и сотрудников ПВЗ и помогает справляться с проявлениями недобросовестного поведения клиентов», — заключили авторы письма.

В Wildberries считают инициативу избыточной и не планируют введения подобных мер на платформе. В отраслевой Ассоциации компаний интернет-торговли также не оценили идею с рейтингами. Однако гендиректор «Infoline аналитики» Михаил Бурмистров считает инициативу разумной, добавляя, что борьба с потребительским экстремизмом должна вестись в том числе и на уровне правоохранительных органов, особенно когда речь идет о недобросовестной конкуренции.

По данным Data Insight, 87% активных российских продавцов на маркетплейсах сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей или утратой при доставке, мошенничеством и дополнительными расходами. 62% опрошенных ФОСТ продавцов на маркетплейсах сталкивались с «потребительским экстремизмом» в 2024 году. Чаще всего покупатели возвращают поношенную одежду и обувь.