62% селлеров маркетплейсов столкнулись с потребительским экстремизмом

Больше половины (62%) опрошенных продавцов на маркетплейсах сталкивались с потребительским экстремизмом в 2024 году. Чаще всего покупатели возвращают поношенную одежду и обувь, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный Федеральным обществом сетевой торговли (ФОСТ, объединяет селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов; ПВЗ).

51% продавцов сталкивался с «потребительским экстремизмом» более трех раз за год, 37% - 2−3 раза за год и 12% - только раз.

В 58% случаев продавцы жаловались на то, что покупатели возвращают товар после краткосрочного использования. 43% таких жалоб приходится на поношенную одежду и обувь. Смартфоны и другие гаджеты после использования возвращают в 35% случаев, ювелирные украшения и бижутерию — в 16%, еду и напитки — в 4%, детские товары — в 2%.

Кроме того, в 2% случаев покупатели пытались вернуть муляж вместо товара, в 14% инициировали судебные споры. 26% селлеров шантажировали обращением в государственные органы или судебным иском.

Четверть селлеров уверены, что в роли недобросовестных покупателей выступают конкуренты.

Юристы отмечают, что преступлением является только возврат муляжа. При этом необходимо доказать, кто подменил товары, так как между потребителем и продавцом много посредников: сотрудники ПВЗ, службы доставки, логистических центров. При этом продавцы, пользуясь преимуществом сильной стороны в правоотношениях, не реже, чем потребители, стремятся нарушить закон, утверждает юрист.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» обратилась в МВД и Следственный комитет из-за потребительского экстремизма. Дело в том, что потребители выводили из строя купленные гаджеты, получали заключение экспертов о производственном браке и обращались в суд для получения компенсаций.