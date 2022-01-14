На Lego подали в суд из-за дизайна кожаной куртки игрушечного человечка

Американский художник и дизайнер Джеймс Конкэннон подал иск о нарушении авторских прав к Lego. Он уверяет, что создатель конструктора нарядил мини-фигурку в наборе Queer Eye в копию кожаной куртки, которую он создал для актера Энтони Поровски, одной из звезд сериала Netflix. Об этом пишет издание DesignTaxi.

В иске указано, что при создании конструктора были «тщательно скопированы не только отдельные творческие элементы куртки, но и уникальное размещение, координация и расположение отдельных художественных элементов». При этом Конкэннон не давал разрешение крупнейшему в мире производителю игрушек бесплатно использовать этот дизйан.

Конкэннон сообщил, что изначально Lego предлагала ему конструктор в качестве компенсации. Однако потом компания отказалась от своего предложения. Таким образом, художник доказал, что внешний вид игрушечного человечка был преднамеренно скопирован.

Lego в свою очередь утверждает, что, подарив одежду Поровски для съемки в сериале Netflix, он передал и права на дизайн самому Netflix. Конкэннон однако с этим не согласен и требует возмещения денежного ущерба, включая судебные издержки.

Ранее эксперты по экономике из НИУ ВШЭ выяснили, что вложения в наборы Lego выгоднее покупки ценных бумаг, золота и альтернативных активов. Стоимость наборов на вторичном рынке каждый год растёт на 10−11%, а инвесторы получают доход от перепродаж.