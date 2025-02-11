На кредиты приходится около 40% похищенных мошенниками денег

Около 40% денег, похищаемых мошенниками у россиян, — это кредитные средства. Необходимо ускорить обмен информацией между кредиторами и Национальным бюро кредитных историй (НКБИ). Тогда мошенники не смогут взять ссуду на одного человека в нескольких банках или микрофинансовых организациях. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал замглавы Центробанка России Герман Зубарев.

Указанную представителем ЦБ меру включили в законопроект о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Также прописали возможность банков ограничивать 100 тыс. руб. в месяц переводы клиентов, которые находятся в мошеннической базе ЦБ. Речь идет о тех, против кого не возбуждены уголовные дела, пишет РБК.

Законопроект о введении периода охлаждения был принят в первом чтении депутатами Госдумы в январе 2025 года. Временной зазор между заключением договора и моментом перечисления денег человеку на карту составит 4 часа для займов от 50 до 200 тыс. руб. и два дня — для суд свыше 200 тыс. руб.

Проект закона должны принять в ближайшее время. Документ вступит в силу через шесть месяцев после подписания президентом Владимиром Путиным.