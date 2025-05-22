На эмблему Кремля вернулись православные кресты

На официальном сайте и в социальных сетях Кремля обновился логотип. На изображение вернулись православные кресты, обратил внимание РБК.

Изображение без крестов вызвало критику РПЦ. Там назвали недопустимым изображение куполов православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов.

Кроме того, предыдущий логотип раскритиковал режиссер Никита Михалков. По его словам, дизайнеры прошлого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом. «Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», — прокомментировал Михалков. Его поддержали и другие деятели культуры.

В результате администрация президента оперативно отреагировала на жалобы РПЦ и деятелей культуры и внесла изменения в дизайн герба. В результате, на месте ромбов в новом логотипе теперь отчетливо видны кресты на коронах и державе, которую держит двуглавый орел.

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Ранее РПЦ не одобрила товарный знак Акинфеева «нога бога». Футболист обратился за регистрацией соответствующего товарного знака в Роспатент.