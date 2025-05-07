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07.05.2025 в 08:55

РПЦ не одобрила товарный знак Акинфеева «нога бога»

Ранее футболист обратился за регистрацией в Роспатент

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Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Роспатент откажет футболисту Игорю Акинфееву в регистрации товарного знака «нога бога». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил надежду на то, что Игорю Акинфееву откажут. «Надеемся, что этот товарный знак не будет зарегистрирован», — заявил он.

Ранее на этой неделе стало известно, капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога». Под собственным брендом Акинфеев рассчитывает продавать игры и игрушки, одежду, безалкогольные напитки, оказывать рекламные услуги и услуги для бизнеса.

В 2018 году Акинфеев помог сборной России на домашнем чемпионате мира дойти до четвертьфинала. В матче с Испанией во время серии пенальти он отразил решающий удар. Именно этот эпизод болельщики в дальнейшем и стали называть «Нога Бога».

Ранее Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский». Певец заявил, что подал заявку для привлечения внимания к тому, что «огромное число крупных бизнесменов» пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации алкогольной продукции и «ширпотреба сомнительного качества».

РПЦ Игорь Акинфеев
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