На что ориентироваться диджитал-маркетологу в 2025 году

Иван Никитенко, основатель диджитал-агентства ConvertMe, разделил каналы продвижения, которыми активно пользуется рекламный рынок России, и дал оценку каждому. Внутри — ревью существующих каналов и прогнозы на будущий год. Автор поделился своим материалом с Sostav.

После ухода иностранных площадок и систем рынок России стал возмещать потери рекламного инвентаря. В 2023 году, по оценкам АКАР, объем рекламного рынка вырос на 30%, а в первом полугодии 2024 года показал стабильную динамику в 28% — 400 млрд рублей. Этому способствовало много факторов: медиаинфляция, рост среднего бизнеса, активность крупных заказчиков, развитие отечественных платформ и сервисов.

Цифры 2024 года подтверждают исследователи агентства Okkam: они анализируют рекламный рынок по классической методологии, нежели АКАР, однако данные почти совпадают.

Нельзя сказать, что появившиеся платформы и новые инструменты продвижения стали полноценной альтернативой, поскольку специалисты продолжают экспериментировать и тестировать гипотезы в стратегиях и медиапланах. Главный фактор — конкуренция и стоимость: за год стоимость размещения диджитал-рекламы выросло почти в два раза, отсюда и необходимость в поиске новых каналов продвижения.

Ниже рассказываю, какими каналами пользовались маркетологи, а еще — какими будут пользоваться и какие стоит внедрить.

Классические каналы

В эту группу собрал каналы, которые рынок использует сейчас и продолжит использовать в 2025 году.

Контекстная и таргетированная реклама. В контекстной рекламе лидирующим инструментом продвижения в России остается «Яндекс». В таргете — VK Ads. Также все чаще используется Telegram, который предлагает разные варианты продвижения: через биржи, личный кабинет TG Ads и «Яндекс Директ». Основное отличие — внешний вид объявления: если запуск через биржу или «Директ», то ваша реклама встраивается в контент канала, а если напрямую, то будет закрепленное «окошко» внизу сообщества.

Что еще можно сделать совместно с сервисами. «Яндекс» и VK предлагают премиальные форматы диджитал-продвижения — интеграции и партнерки. Например, в VK есть интерактивная реклама: пользователь может взаимодействовать с вашим баннером как с мини-игрой. Аналогично с «Яндекс» — вы можете предложить свой спецпроект и реализовать его, начиная с премиум-баннеров в поиске и премиум-билбордов и заканчивая медийными- и видеобаннерами. Нестандартное размещение возможно на этих площадках, единственное — высокий порог бюджета.

Сюда можно отнести и геомедийную рекламу. В «Яндекс Картах» и «2ГИС» существуют разные форматы размещения — все зависит от вида бизнеса и вашего бюджета.

Другие каналы

В этой категории собрал каналы, которые специалисты тестировали в 2024 году, и те, что только появились на рынке.

E-commerce-каналы. Маркетплейсы стали отдельными рекламными площадками на российском рынке, они популярны у разных заказчиков: застройщиков, фармкомпаний, почти всего FMCG-сегмента и других.

В 2025 году все останется неизменным — компании будут использовать маркетплейсы для привлечения трафика, вопрос только в активности: объем рекламы может упасть из-за роста стоимости размещения. Либо активность будет преобладать у некоторых площадок, которые подстраиваются под запросы бизнеса и запускают новые продукты.

В сентябре «Яндекс» закончил тестирование новой рекламной платформы — «Яндекс Товары». Она позволяет запускать рекламу на e-com и ridetech-сервисах компании. Пока кейсов среди рекламодателей мало, поэтому посмотреть срез работы можно только в следующем году.

Классифайды. Продвижение на Авито, «Яндекс Недвижимости», «Авто.ру» и других сервисах останется актуальным и в 2025 году. По данным «Авито», инвестиции брендов на запуск рекламных кампаний вырос в 2,5 раза: в отдельности выделяют категории «Недвижимость» — плюс 724% по сравнению с прошлым годом, «Одежда и обувь» — 470% и «Грузовой транспорт» — 424%.

Команда «Авито» анонсировала запуск рекламной платформы в 2025 году, которая объединит технологии классифайда, знания о предпочтениях аудитории и новые разработки.

Видеохостинги. На рынке главную позицию занимал YouTube. Сейчас площадка постепенно уходит на второй план: по данным отчета Transparency Report, в августе трафик YouTube упал на 38% из-за замедления.

Замена для российского рынка — Rutube. Недавно видеохостинг запустил собственную рекламную платформу Rutube Media, но пока она «сырая» и все еще на этапе тестирования. Рекламная платформа построена на видеосети с использованием плеера, который интегрирован в разнообразные сайты — от новостных порталов до специализированных ресурсов, посвященных бизнесу, путешествиям и другим темам. Теперь рекламодатели смогут не только размещать in-stream видеорекламу, но и настраивать ее показ с учетом контекста и аудитории конкретного сайта.

«ПромоСтраницы». Инструмент относится к экосистеме «Яндекса», который позволяет прогреть аудиторию, познакомить с компанией или продуктом в формате статьи, а затем плавно перенести ее на ваши посадочные страницы. Другими словами — рекламная статья с бесшовным переходом на ваш сайт.

«ПромоСтраницы» — хороший инструмент для повышения узнаваемости и вовлечения пользователей. Кроме того, доступна функция автотаргета: инструмент старается подобрать целевую аудиторию, которым будет интерес материал.

Такой формат продвижения останется в рекламном портфеле компаний в 2025 году, и будет активнее применяться в промо продуктов, особенно сложных.

Онлайн-кинотеатры. Платформы начали наращивать аудиторию в период пандемии и со временем научились выпускать контент для массового пользователя, отчего успешно удерживают его. За 2023 год общая выручка онлайн-кинотеатров выросла на 39% — до 94,2 млрд рублей. Почти у всех видеосервисов есть кабинеты для запуска рекламы внутри платформы, также ее можно настроить через «Яндекс Директ».

Кроме того, некоторые сервисы открыты к разным коллаборациям, поэтому вариантов интегрирования в контент онлайн-кинотеатров и способов продвижения много — вопрос в бюджете.

Какие инструменты будут активнее внедряться и использоваться в рекламных кампаниях

В этот блок вошли тренды, которые возникли в 2024 году и продолжат применяться в 2025 году.

Виджеты и виртуальные помощники. На посадочных страницах все чаще появляются виджеты с чат-ботами и видеоконсультанты, создавая эффект общения с сотрудником компании в реальном времени. Популярность таких инструментов растет, потому что программы для их настройки стали удобнее и эффективнее. Результаты подтверждает успех: «билайн» внедрил виртуального консультанта, который помогал выбирать тарифы и увеличил число подключений на 25%.

Контент-маркетинг. Контент — один из главных инструментов привлечения и удержания аудитории. В 2024 году лидерами стали интерактивные форматы, подкасты и видео, которые помогли брендам выстраивать диалог с пользователями.

В 2025 году эти форматы останутся актуальными: люди продолжат смотреть и слушать короткие ролики. Вопрос в правильной дистрибуции и продвижении. Инструменты помогут расширить охват, но ключевую роль будет играть качество контента: он должен быть полезным, вовлекающим и вызывать эмоции.

Новые каналы

В блоке собрал каналы, которые запустились в этом году и показали неплохие результаты: не исключено, что они станут частью общего рекламного портфеля брендов.

«Яндекс Ритм». Летом «Яндекс» тестировал новый сервис — «Ритм», который будет функционировать в формате новостной ленты. Пользователи смогут следить за публикациями и обновлениями брендов и магазинов, что создаст удобный канал для взаимодействия с контентом.

Основная цель «Ритма» — помочь компаниям, включая небольших региональных продавцов и производителей, расширить свою аудиторию, продвигать продукцию и услуги, а также повысить узнаваемость. На текущем этапе размещение контента будет бесплатным, однако в дальнейшем «Яндекс» планирует внедрять платные инструменты.

Экспериментальный запуск направлен на проверку полезности сервиса для пользователей и оценки его эффективности для брендов и предпринимателей. Стоит отметить, что недавно «Яндекс» выпустил онлайн-тренажер, предназначенный для улучшения навыков в области разработки и аналитики. Эти данные будут использоваться для улучшения сервиса.

Sber Ads. Прогнозируемо, что «Сбер» запустил собственную рекламную платформу с учетом ресурсов компании и дефицита рекламного инструментария в России. Около года «Сбер» тестировал площадку, а сейчас она уже часть рекламного портфеля брендов. Основные преимущества платформы, которые выделяют пользователи: внедрение ИИ в анализ данных, свой счетчик, помогающий собирать информацию о пользователях сайта или приложения и отслеживать их действия. И отдельно — динамические объявления: у каждой медиаплощадки свои стандарты для рекламного места, а «Сбер» упрощает задачу с ее поиском.

Для запуска рекламной кампании достаточно одного креативного материала, который платформа автоматически адаптирует под различные форматы объявлений. Кромое того, предусмотрен удобный конструктор, позволяющий легко выполнять динамическую верстку, настраивать элементы под индивидуальные нужды и использовать различные шаблоны для создания объявлений.

Советы диджитал-маркетологам

Следите за изменениями алгоритмов. Обновления поисковых систем и социальных платформ требуют быстрой реакции. Например, последнее обновление Google — «полезный контент» — акцентирует внимание на создании материалов, которые лучше отвечают на запросы пользователей. Используйте релевантные метрики оценки для канала. Важно помнить, что каждый канал требует своих метрик, и использовать одну и ту же оценку для всех платформ не всегда будет корректно. Выбирайте показатели, которые действительно отражают эффективность именно для вашего канала, будь то охваты и лайки или более продвинутые метрики, такие как EMV (Earned Media Value). Настройте аналитику и внедрите сквозной анализ. В эпоху data-driven маркетинга аналитика — основа успеха. Инструменты вроде Calltouch, Roistat или Smartis позволяют отслеживать путь клиента от первого касания до покупки, помогая оптимизировать бюджет и повысить ROI. Верификаторы, такие как Weborama или AdRiver, дают объективные данные по Brand Lift и Sales Lift, что позволяет оценивать влияние рекламы на бренд.

Российский диджитал-рынок стремительно меняется, предлагая новые возможности на фоне ухода международных платформ. В 2025 году успех будет зависеть от умения сочетать проверенные каналы с новыми форматами и точной аналитикой.