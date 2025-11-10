Sostav.ru

10.11.2025 в 05:40

На билетный рынок выходит новый игрок

На платформе «Voroh Мероприятий» исполнители смогут самостоятельно продавать билеты

1

На рынке билетных агрегаторов появился новый игрок — платформа «Voroh Мероприятий», созданная выходцами из Timepad и основателем GetJet. Изначально сервис занимался поиском событий, а теперь стал полноценным билетным оператором, сообщает «Коммерсант».

Компания предлагает новую модель работы, объединяющую интересы артистов, организаторов и площадок: исполнители смогут самостоятельно продавать билеты через личный кабинет. Число клиентов площадки уже насчитывает более 100 организаторов, среди которых Федерация бокса и Регбийный клуб ЦСКА. Число представленных в мобильном приложении «Ворох» событий достигает 47 тыс.

Платформа поддерживает оплату российскими и зарубежными картами, через СБП, «Пушкинскую карту» и «Яндекс. Сплит», а также работает с юрлицами. Разработка собственного ПО, по оценкам рынка, обошлась в до 100 млн руб. Приложение уже доступно в AppStore и Google Play.

По оценкам экспертов, благодаря нестандартному подходу «Voroh Мероприятий» может занять 5−7% российского билетного рынка в ближайшие два-три года.

Ранее сообщалось, что число летних фестивалей в России в 2025 году увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом и достигло 157 мероприятий. Одновременно с этим наблюдается рост предпродаж билетов — на 72% в денежном выражении.

