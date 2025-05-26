В России выросло число летних фестивалей

Число летних фестивалей в России в 2025 году увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом и достигло 157 мероприятий. Одновременно с этим наблюдается рост предпродаж билетов — на 72% в денежном выражении, подсчитали аналитики «Яндекс Афиши». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Среди причин такого роста можно выделить широкий ассортимент новых событий и самих фестивалей, которые проходят летом», — пояснил директор по развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили.

В Kassir.ru подтвердили ежегодный рост фестивальной категории. По данным билетного оператора, сегмент демонстрирует стабильную положительную динамику. В мае 2025 года объем продаж билетов по России превысил показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 110%, сообщила генеральный директор компании Елена Глуховская. В летний сезон 2024 года — с июня по август — платформа реализовала свыше 300 тыс. билетов на соответствующие мероприятия.

У «МТС Live», которая управляет Ticketland и Ticketscloud, показатель предпродаж билетов на мероприятия в июне-августе вырос на 25% год к году. При этом число фестивалей осталось неизменным, отметила коммерческий директор Ticketscloud Анастасия Коломенская.

Как рассказали «Ъ» операторы, среди популярных событий этого лета — фестиваль Дениса Мацуева в Суздале, а также городские форматы «МТС Live Лето» и Summer Sound. По словам представителей Ticketscloud, ключевыми драйверами стали насыщенная дневная программа мероприятий и интерес к локальной культурной повестке. Даже несмотря на уход части иностранных артистов с российского рынка, такие бренды, как Stereoleto, «Дикая мята» и Signal продолжают наращивать аудиторию.

По итогам 2024 года объем билетного рынка России составил 227 млрд руб., показав прирост на 20% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю заняли концерты с 53 млрд руб., кинотеатры (45 млрд руб.), музеи и выставки (38 млрд руб.), театры (49 млрд) и спортивные мероприятия (12 млрд). Согласно прогнозу, в 2025 году рынок вырастет до 265 млрд руб., что соответствует годовому приросту на 17%.