Музыка сердца: «СберМаркетинг» показал, как звучит поддержка близких

Команда «СберМаркетинга» с помощью нейросетей визуализировала, как выглядит поддержка близких. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

«СберМаркетинг», сервис «СберЗдоровье» и компания Neiry провели эксперимент, во время которого проанализировали ряд параметров атлетов, участвовавших в «Зелёном марафоне». Были исследованы показатели бегунов, которых поддерживали родные и близкие: пульс, стресс по индексу Баевского, дистанция, скорость, а также волнение, концентрация, уровень умственного утомления, спортивая злость, степень того, насколько спортсмены отдохнули.

Главная цель эксперимента — выявить, как поддержка близких влияет на эмоциональное состояние и физические показатели спортсменов. Бегуны, которые получали поддержку, не только лучше справлялись с волнением и стрессом, но и демонстрировали более высокие показатели.

Команда SberDevices использовала данные сердечного ритма участников марафона — частоту сердечных сокращений на каждых 100 м дистанции. На их основе с помощью нейросети SymFormer сгенерировали музыкальную партитуру. А специалисты «СберМаркетинга» разработали визуализацию результатов с помощью генеративной графики.