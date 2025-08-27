Sostav.ru

27.08.2025 в 08:00

Мужчины в два раза чаще стали покупать антивозрастную косметику

В целом продажи выросли почти на 14%

2

Антивозрастная косметика стала самой быстрорастущей категорией в сегменте средств по уходу за лицом. Ее продажи в натуральном выражении за год увеличились на 13,8%. При этом антивозрастным уходом чаще интересуются мужчины — их доля в структуре спроса выросла вдвое, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Нильсен».

В целом розничные продажи косметики по уходу за лицом за 12 месяцев в натуральном выражении сократились на 0,3%, а в деньгах — выросли всего на 0,7%. Рост антивозрастной косметики в деньгах составил 5,4%.

Доля антивозрастной косметики в структуре денежных продаж средств по уходу за лицом составила 10,2%, увеличившись на 0,5 процентного пункта за 12 месяцев

По данным DSM Group, в аптечной рознице в январе—июле совокупный объем продаж в категории составил 3,4 млрд руб., прибавив год к году 8,8%. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 15%, до 951 руб. В «Золотом яблоке» продажи антивозрастных средств в натуральном выражении прибавили 6% год к году, в деньгах — 25%.

Эксперты отмечают, что популярность антивозрастной косметики растет из-за увеличения числа потребителей старшего возраста. Кроме того, у людей меняется восприятие внешности: они относятся к мелким изменениям внимательнее, поэтому субъективно им кажется, что старение начинается раньше.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще заказывать косметику на зарубежных онлайн-площадках.

