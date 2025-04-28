Россияне стали чаще заказывать косметику на зарубежных онлайн-площадках

Объем трансграничной интернет-торговли в январе этого года вырос на 29%, в феврале — на 28% в годовом выражении. Россияне продолжают покупать на иностранных онлайн-площадках электронику, одежду и обувь и стали чаще заказывать за границей товары для ухода за собой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), лидерами среди категорий по объему продаж на зарубежных онлайн-площадках являются электроника, бытовая техника, товары для дома, мебель, одежда, обувь, продукция для красоты и здоровья и автозапчасти.

Согласно данным CDEK.Shopping, у пользователей платформы падает спрос на электронику и бытовую технику и растет — на косметику и парфюмерию. Так, в категории «красота и уход» количество заказов на платформе в первом квартале увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средний чек вырос с 11,3 до 11,7 тыс. руб. В категории «парфюмерия» число заказов на CDEK.Shopping возросло на 81%, а средний чек — с 6,3 до 7,1 тыс. руб.

На маркетплейсе Lamoda за первые три месяца этого года продажи средств для ухода за полостью рта в натуральном выражении выросли на 56% год к году, для ухода за кожей — на 38%, для ухода за волосами — на 37%.

В топе стран по доле заказов товаров на CDEK.Shopping — Германия (27%), США (25%), Китай (20%), Испания (7%) и Польша (7%).

Эксперты связывают рост интереса россиян к покупке товаров из Европы со скачками курсов валют и реализацией отложенного спроса.

Ранее эксперты предупредили о возможном подорожании товаров на зарубежных маркетплейсах. Причина — новые правила электронной коммерции в ЕАЭС.