«МТС-Банк» ищет подрядчиков для закупки рекламы у блогеров

«МТС-Банк» объявил тендер на закупку рекламных услуг у блогеров. Закупка содержит два лота: для агентств, работающих с любыми блогерами, а также для тех подрядчиков, которые работают с блогерами на эксклюзивных условиях. По второму лоту будет составлен пул из топ-5 агентств, сообщается в документации на сайте торговой площадки «Сбер А».

Прием заявок закончится в полдень 23 сентября. Выбранные подрядчики получат двухлетний контракт с компанией. Основным критерием выбора станет размер агентской комиссии.

Кроме того, обязательным условием станет опыт работы не менее трех лет — его нужно будет подтвердить документально. Также нужно будет приложить сканы договоров с эксклюзивными блогерами.

Согласно недавнему исследованию, наиболее высокооплачиваемыми Instagram-блогерами являются актеры, продюсеры и шоумены, которые имеют более двух миллионов подписчиков. За каждый рекламный пост они получают приблизительно 200 тыс. руб. Самая дорогая реклама оказалась у Моргенштерна — он может получить около 2 млн руб. за публикацию.