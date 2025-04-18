МТС внедрит книжный и музыкальный сервис в Kion

МТС объединяет книжный сервис «Строки», онлайн-кинотеатр Kion и «МТС Музыку» в контентный кластер Kion. Руководить направлением будет гендиректор онлайн-кинотеатра Алексей Иванов, сообщает «Коммерсант».

На первом этапе аудиокниги «Строк» появятся в Kion. Контент будет распределен по тематическим разделам на Smart TV, а мобильных приложениях появится топ-100 книг. «В новой конфигурации наши медиасервисы будут взаимодействовать теснее и эффективнее, усиливать и дополнять друг друга», — сообщила гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Алексей Иванов будет координировать контентные, маркетинговые и технологические процессы сервисов в рамках развития единой развлекательной экосистемы.

Участники рынка отмечают, что теперь перед компанией стоит задача нарастить общее время использования сервисов. Маркетинг будет распространяться на единые пользовательские группы, знают источники на медиарынке.

Напомним, МТС начала реорганизацию бизнеса еще в прошлом году, компания разделилась на две вертикали: ПАО МТС, которое объединило телеком-активы и розницу, и ГК «Экосистема МТС», в которую вошли финтех, медиахолдинг, рекламный и облачный бизнес.