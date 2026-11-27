Телеканал «Пятница!» и маркетплейс Wildberries запустили совместное дейтинг-шоу «Дикие ягодки». В основе проекта лежит инсайт о том, что привычки онлайн-шопинга могут рассказать о человеке не меньше, чем анкета на сайте знакомств.

В каждом выпуске участвуют четыре претендента на сердце главного героя. Каждый из них собирает на Wildberries корзину из четырех товаров, которые лучше всего отражают их характер и образ жизни. До момента выбора участники остаются анонимными: их лица скрыты за «ягодными» аватарками — малиной, ежевикой, вишней, арбузом и другими. Герою предстоит выбрать понравившуюся корзину, не зная, кто за ней стоит. После выбора его ждет свидание-сюрприз с обладателем корзины. Остальные участники получают сертификаты на покупки на Wildberries.

Формат шоу «Дикие ягодки» был придуман в Школе продюсирования Николая Картозии и доработан совместно с командами «Пятницы!» и Wildberries. Программа будет выходить на канале «Пятница!» по воскресеньям в 23:00. Ведущие — Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Wildberries интегрирован в сценарий, визуальную среду и ключевые точки взаимодействия участников. Шоу оформлено в фирменных цветах маркетплейса, а пространство для свиданий стилизовано под пункт выдачи товаров.

Лариса Пономарева, директор по маркетингу RWB: «Дикие ягодки» — наше первое совместное шоу с телеканалом «Пятница!», в котором мы объединили экспертизу медиапартнера в создании развлекательных форматов и возможности экосистемы Wildberries. Для нас этот проект — новый уровень сотрудничества, где бренд становится органичной частью самой концепции шоу. Через эмоции, юмор и реальные человеческие истории мы знакомим зрителей с разнообразием продуктов и сервисов Wildberries, раскрываем новые сценарии их использования и показываем, что маркетплейс может быть не только частью повседневной жизни, но и началом совершенно новой истории — даже истории любви.